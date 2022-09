Psykisk syg mand truede med bombe på café

AALBORG:Flere cafégæster fik sig en skræk i livet søndag eftermiddag, da en mand begyndte at råbe op om, at han havde en bombe på sig.

Det var dog en trussel, der ikke havde noget på sig.

- Manden er psykisk syg, og vi kender særdeles ham godt herinde. Dybest set handler det for ham om at få noget logi, siger vagtchef Ole Buus fra Nordjyllands Politi.

Han slår fast, at man er i gang med at finde en måde at hjælpe den psykisk syge mand på længere sigt.