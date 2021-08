Stærke reaktioner på efterlysning af kælepython - men ingen grund til panik

NØRRESUNDBY:Da Anders Andersen i onsdags delte et opslag om, at familiens elskede kæledyr, Alvin, var væk, fik det en del mere opmærksomhed, end hvad opslag om forsvundne kæledyr plejer at få.

Hvorfor, forstår Anders Andersen ikke, men det er nok, fordi der ikke er tale om en hund eller kat, men om en pytonslange.

- Jeg ser det ikke anderledes, end hvis der er en, der har mistet sin hund, og så lægger sådan et opslag op. Men jeg kan da godt se, at det åbenbart er anderledes, siger han og tænker på de mange kommentarer og delinger, som opslaget har fået, samt de mange opkald, som han selv har modtaget fra fremmede mennesker.

Mens nogen forstår Anders Andersens bekymring og ønske om at finde slangen, har andre fortalt ham, at de er bange og har kaldt ham uansvarlig.

- Jeg synes, at det er lidt vildt. Jeg vil bare hjælpe min søn med at få den slange tilbage, og så lægger jeg det opslag op. Men et eller andet sted, har jeg faktisk fortrudt det. For det er ikke ene gode ting, der bliver skrevet.

- Et eller andet sted er det faktisk ikke i orden at skrive sådan noget om mennesker, man ikke kender, siger Anders Andersen, som har haft slanger, siden han var barn.

Slangen, som hedder Alvin, har familien haft i en tre-fire år, og den har aldrig været væk i den tid.

Som så mange andre forsvundne kæledyr ser Anders Andersen da heller ikke nogen grund til, at man skal være bange for at møde Alvin, selv om det bestemt ikke er en lille slange. Alvin måler omkring 130 cm.

- Nej, nej, nej, vær ikke bange. For guds skyld, ring til mig, hvis I finder den, siger Anders Andersen og påpeger, at man netop kun skal ringe til ham, hvis man finder den.

Han fortæller, at slangen kun vil spise hvide rotter, der har været frosne, og at den er meget stille og rolig.

- Den er meget tam, og jeg er aldrig nogensinde blevet bidt af den, fastslår han.

Mystisk forsvinden

Hvordan 9-årige Alvin er forsvundet fra huset i Nørresundby, ved Anders Andersen ikke.

Da familien tirsdag kom tilbage fra en kort løbetur, var slangen forsvundet, men terrariet var stadig lukket.

- Der er to muligheder. Enten er den blevet stjålet, eller så er min søn gået i søvne, taget den op og så lukket efter sig. Den sidste tror jeg ikke på, men det er den, jeg håber mest på, for så er slangen her stadigvæk, siger han.

Familien har spredt mel rundt i huset for at se, om Alvin lavede spor efter sig om natten, når den er aktiv, men endnu er der ingen spor af den.

Da familien var ude at løbe, var døren ikke låst. Og selvom der ikke var andre spor på indbrud, kan det også være en mulighed, at nogen har stjålet slangen. Det er Anders Andersen dog heller ikke overbevist om.

- Hvem går ind og stjæler en pytonslange? spørger han.

Et godmodigt dyr

Ifølge Peter Løve Mark fra Aars, som er slangetæmmer, og som flere gange har hjulpet politiet med at fange undslupne slanger, skal man da umiddelbart heller ikke være bange for at møde slangen.

- Jeg ved godt, at det er svært, for hvis folk møder en hund eller kat, har de en forestilling om, at det er et godmodigt dyr, men slanger er faktisk mere godmodige, end nogle hunde og katte er. Folk har bare mere respekt for en slange, siger han.

- Jeg plejer at sige, at slanger er ligesom hunde. Der findes rolige hunde, og der findes aggressive hunde. Lige nøjagtigt kongepytonen er den mest godmodige slange, der findes, siger han.

Peter Løve Mark med en slange, han engang hentede i Hjørring. Arkivfoto: Bente Poder

Alligevel opfordrer Peter Løve Mark ikke til, at man samler slangen op, hvis man skulle finde den. I stedet kan man kontakte ham.

Kan hugge ud

- Det kan jo være, at den er presset. Lige så snart dyr er presset på den ene eller anden måde, er den eneste måde, de kan forsvare sig på, enten at knurre, bide eller kradse. Det samme gælder en slange. Den kan hvæse for at advare for at sige, at man skal lade den være i fred. Det næste den gør er at hugge ud, siger han.

Peter Løve Mark pointerer dog, at man bestemt ikke behøver at løbe skrigende bort. Hvis man har mulighed for at observere, hvilken vej den kravler i eller lægge en spand eller murerbalje over den, kan det være en god ide, indtil en specialist kan komme og hente den.

Ifølge slangetæmmeren er det svært at sige, hvor slangen kan opholde sig.

- Jeg plejer at sige, at hvis den er stukket af inde i huset, så er den i det rum, den er stukket af fra. Det er den i 95 procent af alle tilfældende, siger Peter Løve Mark og nævner, at det kan være bag radiatoren eller køleskabet, under en seng, i sofaen, i en højttaler eller andre hulrum, hvor der er en smule varme eller mørke.

Hvis slangen i stedet er udenfor, kan den være flere steder. Hvis den er på en vej eller et fortov, kan den være nem at finde igen. Hvis den opholder sig i en hæk eller bed, er det sværere at finde frem til den, fortæller Peter Løve Mark.

Betyder meget

Anders Andersen håber, at Alvin snart bliver fundet, for den betyder meget for familien. Han har endnu ikke hørt fra nogen, som har set den.

- Min søn er rigtig ked af det, og det er jeg faktisk også, siger han.