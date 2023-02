Rådmænd forventer at få forklaring i TV2 Nord-sagen

AALBORG:Der er stadig mange spørgsmål, som mangler at blive besvaret i sagen om Aalborg Kommunes rundhåndede produktionsstøtte til TV2 Nord.

Over seks år har borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) bevilget over én million kroner i støtte til den licensfinansierede tv-station.

Støtten er udbetalt efter meget lidt eller stort set ingen sagsbehandling og altid efter direkte henvendelse fra TV2 Nords direktør og ansvarshavende chefredaktør Mikael Justesen, der sad i VL-gruppe med Thomas Kastrup-Larsen, da udbetalingerne startede.

Forløbet er blevet stærkt kritiseret af professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh, og nu forventer løsgænger og rådmand for Senior og Omsorg, Kristoffer Hjort Storm, at borgmesteren kommer med en forklaring.

- Jeg går ud fra, vi får en forklaring i Økonomiudvalget, når vi mødes på mandag, siger han til Nordjyske.

Thomas Kastrup-Larsen har i længere tid ikke ønsket at stille op til interview i sagen, men det kan der ifølge rådmanden være en forklaring på.

- Jeg forstår godt, hvis borgmesteren først ønsker at drøfte sagen i udvalget. Det er helt fair at orientere sit udvalg først bag en lukket dør, før man tager diskussionen i pressen, siger Kristoffer Hjort Storm.

Her har Aalborg Kommune støttet TV2 Nord Aalborg Kommune har støttet TV2 Nord med minimum 1.136.000 kroner siden 2015. Støttekronerne fordeler sig således: I 2015 gav kommunen 200.000 kroner i produktionstilskud til TV2 Nords dækning af Nibe Festival

I 2016 gav de et produktionstilskud til TV2 Nords dækning af Nibe Festival på 200.000 kroner

I 2017 betalte kommunen over to omgange 336.000 kroner til TV2 Nords dækning i forbindelse med DGI's landsstævne

I 2018 betalte kommunen 200.000 kroner i produktionstilskud til TV2 Nords dækning af Nibe Festival

I 2021 betalte Aalborg Kommune 200.000 kroner i produktionstilskud til TV2 Nords arrangement Frihedsfesten Aalborg Kommune VIS MERE

Overraskende relation

Rådmand for Børn og Unge i Aalborg, Morten Thiessen (K), har også en forventning om, at der kommer en forklaring i Økonomiudvalget mandag.

Han er især fortørnet over, at de mange udbetalinger er gået til en licensfinansieret tv-station.

- Jeg er noget forundret over, at vi har haft så tæt et samarbejde med TV2 Nord. Jeg troede faktisk ikke, at vi betalte for mediedækning. Det troede jeg, at TV2 Nord havde fået penge for i forvejen af deres licensmidler, siger han.

- Så at der findes den relation, det har overrasket mig, siger han og kalder relationen "mystisk".

Han kalder det også for "mærkeligt", at det er borgmesteren, der stået for kommunikationen med tv-stationen.

- Det lugter af, at uafhængigheden er krænket. Vi er det mindst korrupte land, så vi har ikke råd til den slags mistanke, siger han og fortsætter:

- Det er under alle omstændigheder mærkeligt, at vi har behov for at betale for mediedækning. Især når det drejer sig om en lokal station. Hvad fanden skulle de ellers lave tv om?

Rådmanden er overrasket over omfanget af udbetalinger, og at politikerne ikke er blevet informeret.

- Der er kommet en redegørelse, men der fik vi ikke at vide, at helikopteren ikke dukkede op. Der kommer hele tiden nye ting frem, som vi ikke fik at vide. Man kan godt få den tanke, at der er nogen, der ikke vil have, at byrådet ved det her, selv om de har ret til det.

- Jeg har i hvert fald en opsparet irritation over, at de her sager, der kommer frem i pressen, ikke bliver kommenteret på. Det får det til at klistre til hele byrådet, og det er temmelig urimeligt. Hvis det sker i borgmesterens forvaltning, så må man forvente, at borgmesteren tager den.

Nægter at udtale sig

I forbindelse med Nordjyskes dækning af sagen, har Thomas Kastrup-Larsen tidligere udtalt sig.

Han har forklaret forløbet omkring tilskuddet på 200.000 kroner til TV2 Nords dækning af Nibe Festival i 2018. Han har også svaret på spørgsmål om sit forhold til TV2 Nords direktør og ansvarshavende chefredaktør, Mikael Justesen.

I første omgang var svaret, at de ikke kendte hinanden bedre end som så. Senere erkendte han, at de sad i samme VL-gruppe og har arbejdet tæt sammen i styregruppen for TV2 Nords fejring af 75-året for befrielsen.

Da det kom frem, at Thomas Kastrup-Larsen kun skulle bruge 25 timer på at sagsbehandle ansøgningen om produktionsstøtte i forbindelse med TV2 Nords dækning af DGI Landsstævne i 2017, og at pengene blandt andet blev givet til en helikopter, som aldrig dukkede op, ønskede borgmesteren ikke længere at stille op til interview.

Konsekvensen er taget

I starten af 2022 fik Nybyggerne-sagen konsekvenser for Thomas Kastrup-Larsen, der fik indskrænket sit økonomiske råderum ganske betragteligt.

Økonomiudvalget blev efter den sag enige om, at borgmesteren for fremtiden kun kunne godkende udbetalinger op til 50.000 kroner. Beløb derover skulle godkendes af Økonomiudvalget.

Og fordi udbetalingerne til TV2 Nord er foregået inden 2022, mener Kristoffer Hjort Storm allerede, at politikerne har taget konsekvensen.

- Sagen med TV2 Nord er problematisk, men der er tale om en gentagelse. Vi har haft en borgmesterforvaltning med en dårlig forvaltningspraksis, men der er heldigvis nogle medier, der har opsnappet det, og så har vi kunnet få strammet op i den forvaltning, siger han og fortsætter:

- Så fra politisk hold har vi draget konsekvensen, og selv om der er lang tid til næste valg, så må det være op til borgerne at beslutte, hvad der skal ske nu. Mener de, at borgmesteren har handlet forkert - og det er jeg enig med dem i - så må de stemme på nogen andre, siger Kristoffer Hjort Storm.

Rådmandskollega Morten Thiessen lægger også vægt på, at man allerede har sanktioneret borgmesteren ved at sætte ham under administration.

Han tror dog, at udbetalingerne til TV2 Nord havde ændret på stemningen, hvis de havde været kendt, da man traf beslutningen for et år siden.

- Jeg er ikke sikker på, at det var blevet ekspederet i så relativt afdæmpet stemning, hvis vi havde kendt til hele omfanget på det tidspunkt. En ting er, at man har en relation til et typehus-firma. Det er noget andet med en tæt relation til en statsfinansieret tv-station. Det ligger indflydelsesmæssigt i en anden liga.

Mødet i Økonomiudvalget er 6. februar.