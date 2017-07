Rådmand: Gigantium er en del af Aalborgs dna

AALBORG: Det er en rystet rådmand fra Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune, der onsdag ser tv-billeder af Gigantium, som står i flammer.

- Det er jo meget tragiske billeder. Det gør ondt i hjertet, for Gigantium er en del af Aalborgs dna, siger rådmand Mads Duedahl (V).

Kokken 11.25 modtog politiet en anmeldelse om branden.

Mads Duedahl er født og opvokset i området omkring Jammerbugt Kommune. Gigantium står ham derfor ekstra nært, fortæller han.

Han var senest i centret i weekenden. Her lavede DGI’s Verdenshold opvisning i forbindelse med Landsstævnet.

- Hvert år er der omkring en million mennesker, der går gennem indgangene til Gigantium. Det sted betyder meget for byen. Det gør ondt at se, at et af byens ikoner brænder, siger Mads Duedahl.

