Rådmand: Tragisk for hele Nordjylland

AALBORG: - Det er tragisk at se en bygning, der betyder så meget, ikke bare for Aalborg, men for hele Nordjylland, brænde ned!

Det var den umiddelbare reaktion fra en berørt sundheds- og kulturrådmand Mads Duedahl (V) onsdag på et tidspunkt, mens brandfolkene stadig kæmpede med at begrænse branden til bygningskompleksets store hal.

Forinden havde han betegnet det som det vigtigste, at ingen personer var kommet alvorligt til skade med forbehold for brandmanden, der måtte indlægges med røgforgiftning.

- Vi må håbe, det ikke er mere alvorligt end det, fastslog rådmanden, der om Gigantium udtrykte håb om, at skaderne på den øvrige del af bygningskomplekset såsom svømme- og ishockeyhal ikke er værre, end at disse faciliteter hurtigt kan tages i brug igen.

- Desværre kan alene røg forårsage store skader, men jeg vil arbejde for, at Gigantium så hurtigt som muligt kan benyttes igen, siger Mads Duedahl, der har sat sin forvaltning på opgaven med at afklare den den økonomiske side af sagen.