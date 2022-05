Efter voldtægts-anmeldelser: Nu reagerer politikere

AALBORG:- Vi må have en snak om, hvad kan vi gøre mere. For der skal gøres mere.

Siger Jes Lunde (R), rådmand for Sundhed og Kultur i Aalborg Kommune, efter politiet modtog fire anmeldelser om voldtægter i forbindelse med weekendens karneval i Aalborg.

Netop den forvaltning havde drøftet med ledelsen for Aalborg Karneval, hvordan man kunne forebygge seksuelle overgreb i forbindelse med byens store karneval.

- Målet er nul sager

- Det er jo desværre svært, når man har 90.000 mennesker til karneval og alkohol indblandet. Men vores mål må altid være, at der skal være nul af den slags sager. Vi kan ikke være tilfredse, før problemet er løst, siger rådmanden.

- Vi havde et ønske om, at Aalborg Karneval skruede op for indsatsen i forhold til at sikre en samtykke-kultur. Og jeg ved, at de har arbejdet målrettet for det. Derfor må vi nu have en snak om, hvad vi kan gøre mere for at forebygge. For der skal gøres mere - det er åbenlyst, lyder det fra Jes Lunde.

- Superærgerligt

Han har ikke selv et "quickfix" - en hurtig løsning på problemet.

Det har borgmester Thomas Kastrup Larsen (S) og rådmand Jan Nymark Thaysen (V) heller ikke. "Superærgerligt" og "brandærgerligt" siger de om de anmeldte voldtægter, der skæmmede det ellers så succesfulde arrangement.

- Det er træls og ærgerligt, at sådan nogle begivenheder skal være med til at kaste et negativt skær over et ellers utroligt velafviklet karneval. Langt, langt de fleste har jo haft en rigtig god fest og opført sig ordentligt, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Karneval skal evalueres

- Vi har en løbende dialog med Aalborg Karneval om, hvordan arrangementet kan tilrettelægges, og hvad man kan gøre i forhold til sikkerheden. Jeg ved, at de selv har et kæmpestort fokus på at have en tryg og ordentlig fest for alle, tilføjer borgmesteren.

Men anmeldelserne om voldtægt vil indgå i den evaluering af karnevalet, som Aalborg Kommune skal have med Aalborg Karneval i løbet af kort tid.

Gå aldrig alene

Også rådmand Jan Nymark Thaysen (V) er ked af de trælse episoder til karnevallet.

- Jeg ved, hvor kæmpestort et arbejde, folkene bag Aalborg Karneval har gjort for, at det skulle være en fest. For at det skulle være noget, Aalborg skulle brande sig på. En positiv oplevelse for alle, hvor man hyggede sig sammen, siger rådmanden, der kalder det "brandærgerligt" med voldtægtsanmeldelserne.

- Det er noget, vi bør være mere opmærksomme på. Gå aldrig alene. Gå sammen med andre, når du er til karneval. Det budskab kan vi godt arbejde mere på og understøtte yderligere, mener Jens Nymark Thaysen.

"Ingen sex uden samtykke"

Formanden for Aalborg Karneval, Mette Bugge, pointerer, at karnevals-arrangørerne har gjort rigtig meget for at skabe så trygge rammer som muligt og understrege budskabet "Ingen sex uden samtykke".

Hun er også ked at de anmeldelser om voldtægt, der har skæmmet årets karneval.

- Vi tager naturligvis dybt afstand fra det, der er sket, for man bør kunne tage til en fest uden at være bekymret. Derfor prøver vi også at være den ansvarlige voksne og skabe en så tryg og så sikker en ramme som overhovedet muligt, sagde Mette Bugge søndag til Nordjyske.