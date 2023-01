Rådmand efter Gravenshoved-undersøgelse: Forholdene på skolen var uacceptable

AALBORG:I dag fik offentligheden og de tidligere elever endelig lov til at se den længe ventede advokatundersøgelse, der skulle kortlægge de overgreb, som tidligere elever igennem et år har fortalt om i blandt andet Nordjyske.

Siden 31 tidligere elever afleverede deres beretninger og klage til Aalborg Kommune i oktober 2021, er antallet af klagere løbende steget, og i dag står flere end 100 tidligere Gravenshoved-elever bag klagen.

Som følge af klagerne, igangsatte Aalborg Kommune en uafhængig advokatundersøgelse, og i dag har advokat Niels Vase fra advokatfirmaet Hjulmand Kaptajn så offentliggjort hans konklusioner.

Rapporten konkluderer, at elevernes beretninger om vold, seksuelle krænkelser, tvangsfodring, nedværdigende behandling og den generelle afskæring af kommunikation med børnenes familier generelt er troværdige. Den bekræfter altså i vidt omfang de beretninger, som de tidligere elever er kommet med, og det gør indtryk på Morten Thiessen (c), der er Rådmand for Børn og Unge i Aalborg Kommune i et interview med Nordjyske her til morgen.

- Det står helt klart nu, at der var noget at komme efter. Jeg er skuffet over, at nogen har kunnet behandle børn på den måde. Det var grove løjer. Det er muligt, at det var normalt på det tidspunkt, men det er i hvert fald på ingen måde normalt nu, og det er i hvert fald noget, som ikke skal foregå i nogen som helst offentlig forvaltning.

Ifølge rådmanden skal han og hans politiske kolleger nu kigge på rapporten, inden kommunen beslutter sig for, hvad konsekvenserne skal være.

Hvad skal der ske nu?

- Vi skal have lavet en juridisk vurdering af, hvad vi kan, skal og må. Og så skal vi have fundet ud af i et samlet byråd, hvad den politiske konsekvens af det her skal være.

Hvad kan den politiske konsekvens være?

- Blandt andet at byrådet erkender, at vi fejlede og i hvilket omfang vi gjorde det, og hvad det så skal have af konsekvenser.

Synes du personligt som rådmand på området, at Aalborg kommune skal give en undskyldning til de tidligere elever?

- Det vil jeg meget nødigt sige lige nu, for jeg binder jo 30 andre byrådsmedlemmer til et eller andet, hvis jeg giver mig til at lægge spor ud om, hvad der skal ske videre.

- Nu vil jeg lige læse rapporten til ende. For hvis det skal betyde noget, at man undskylder, så skal man være klar over, hvad man undskylder for. Ellers er det bare sådan nogle krokodilletårer, og det er useriøst, synes jeg.

Tidligere på ugen kunne Nordjyske afsløre, at medarbejdere i Aalborg Kommunes PPR-afdeling forsøgte at råbe vagt i gevær over for metoderne på Gravenshoved tilbage i 1986. Alligevel finder rapporten det ikke dokumenteret, "at der er kommet klager til repræsentanter for Aalborg kommune af et sådant indhold og i en sådan grad, at det kan kritiseres, at kommunen ikke greb ind", som det står i konklusionen i rapporten.

Morten Thiessen tvivler dog ikke på de oplevelser, som de to tidligere medarbejdere i PPR vest, Henny Thellesen og Anette Thorn tidligere har fortalt om i Nordjyske.

- Det er formentlig rigtigt, men den klage er ikke kommet videre til det politiske niveau. Det betyder ikke, at den ikke fandtes.

Om det skal føre til konsekvenser internt i kommunen, vil Thiessen også have undersøgt.

-Det er helt klart noget, der skal afklares, for ellers kan man jo have en mistanke om, at vi har forsøgt at dysse sagen ned uden at gøre noget ved det.

