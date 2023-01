Rådmand bekymret over nyt klasseloft: - Vil helst bevare velfungerende klasser

AALBORG:Selvom Folketingets aftale om at sænke klasseloftet i de yngste klasser fra 28 til 26 umiddelbart lyder som en god ide, kan det komme til at betyde, at flere elever skal skifte klasse, når rykker op i 3. klasse. Det frygter Aalborg Kommunes børne- og ungerådmand Morten Thiessen (K) i hvert fald.

Sammen med resten af børne- og undervisningsudvalget skal han i den kommende uge godkende en ændring af den såkaldte styringsvedtægt vedrørende skoleoptagelse og frie skolevalg, og i den forbindelse har kommunen naturligvis også set på, hvilke konsekvenser, det kan få, hvis der max må være 26 elever i 0. til 2. klasse fra og med næste skoleår.

- Indtil videre ser det ikke ud til, at det vil komme til at koste os ret meget mere end et par klasser mere. Men det er jo lidt vanskeligt at sige helt nagelfast, fordi vi endnu ikke kender det endelige antal elever, og nogle gange skal der ikke ret mange børn til, før det udløser en ekstra klasse, forklarer han.

Thiessen regner dog med, at antallet af ekstra klasser som følge af det ny klasseloft - og dermed også udgifterne til at oprette dem - holder sig på omkring to, selvom der er 48 kommuneskoler i Aalborg.

- Så økonomisk kommer til at vælte så meget, som jeg havde frygtet. Men der, hvor det kan blive irriterende, er, når eleverne skal i 3. klasse. For loftet gælder jo kun de første tre klasser, og derefter må der lige pludselig være 28 elever i klasserne igen, og så er der pludselig nogle klasser, der måske skal sammenlægges, påpeger han.

- Og den slags er jo traditionelt hverken populært blandt eleverne eller deres forældre?



- Nej, hvis man har en velfungerende klasse, så vil man jo gerne blive ved med at have den. Men vi ved desværre ikke endnu, hvor mange klasser det kommer til at ramme, når man i 3. klasse går tilbage til normalmodellen, som er 28 elever, tilføjer Morten Thiessen.

Han mener derfor hverken, at ny klasseloft derfor hverken specielt "heldigt" eller "velgennemtænkt". Også fordi det kun gælder en del af indskolingen og ikke følger skolernes normale opdeling i indskoling, mellemtrin og afgangsklasser. Og derfor følger Aalborg Kommune også nøje med i udviklingen.

- Det har jo en ret stor betydning - i hvert fald for nogle skoler - hvor mange spor de skal have. Så det er klart, at det er noget af det, vi kommer til at holde skarpt øje med, siger han.