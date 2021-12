Rådmand har sygemeldt sig men skyder tilbage på byrådet

AALBORG:Bølgerne efter advokatundersøgelsen om udbygningsaftalerne i Aalborg Kommune har ikke lagt sig. Undersøgelsen viste, at kommunen ikke har håndteret udbygningsaftaler med lovens bogstav.

Nu oplyser by og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S), at han har sygemeldt sig resten af året. Han er uenig i en af de beslutninger, som byrådet traf på gårsdagens møde.

- At man hjemsender min stadsarkitekt kan jeg forstå, men at man hjemsender min direktør (Anders Fokdal, red,) på et uendeligt tyndt grundlag, så var jeg nødt til at sige, at så er det en ny midlertidig ledelse, der skal ind, og så er jeg nødt til at være ude af billedet, siger Hans Henrik Henriksen.

Så du har trukket dig?

- Nu har jeg sygemeldt mig resten af året, men der er nogle små forpligtelser, som kan håndteres i forhold til lige at få sagt farvel til personale og så videre, hvis det kan lade sig gøre, siger Hans Henrik Henriksen.

Som nævnt er rådmanden meget uenig i, at direktøren for by og landskabsforvaltningen er sendt hjem.

- Når vi i redegørelsen får at vide, at vi ikke i alle de dokumenter, som vi har gennemgået ikke kan se, at Anders har haft en viden i forhold til, hvordan det her er administreret. At man alligevel vælger at sende ham hjem, det er jeg ikke enig i, og det gav jeg kraftigt udtryk for på mødet i den udvidede magistrat i går.

Torsdag nævnte borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S), at hjemsendelsen af direktøren skyldtes, at han havde det ledelsesmæssige ansvar for stadsarkitekten.

Rådmanden erkender, at der er foregået noget, som ikke skulle være foregået.

- Det er der ingen tvivl om, der er jeg nok lige så rystet over som resten af forsamlingen i går. Der har været en kultur i forvaltningen i forhold til det her frivilligheds aspekt, som er det der er belyst i den her advokatundersøgelse. Man har fået formuleret sig forkert nogen gange i den her mailkorrespondance og så bevæget sig ud af nogle spekulative spor i forhold til økonomi. Det er selvfølgelig ikke i orden, og det tager jeg også afstand fra ligesom resten af byrådet.

Du har vel et ansvar for det her?

- Det tager jeg fuldstændig på mig. Jeg har siddet som politisk leder af den her forvaltning i otte år. men jeg er også nødt til at sige, at når jeg har siddet med de her udbygningsaftaler i forbindelse med lokalplaner, og når jeg læser de sager, som man har gennemgået, så er jeg nødt til at sige, at man har undersøgt frivilligheden, og det har vi ikke gjort godt nok. Men der er et kæmpe men, og alle de her udbygningsaftaler, som jeg kan vurdere det, var blevet til noget alligevel, for hvis man ser på stk. 2 og stk.3 i planlovens bestemmelser, så er der altså nogle saglige planlægningsmæssige begrundelser for hver enkelt af de her udbygningsaftaler.

Han tilføjer, at for ellers havde lokalplanen enten ikke kunnet lade sig gøre, eller også var skatteyderne kommet til at betale.

Når nu planloven siger, at det skal ske frivilligt, så skal det jo det?

- Det anfægter jeg slet ikke. Og jeg tager fuldstændig konklusionerne i advokatundersøgelsen til efterretning. Det har ikke været godt nok, at der ikke har været den her frivillighed. Det skal der være, men havde vi vejledt os frem på en anden måde, så var de her udbygningsaftaler kommet alligevel. For den anden del af billedet er, at developerne presser hele tiden på for, at deres lokalplan skal nyde fremme i den her kæmpe bunke af 120 lokalplaner, der ligger. Der har de tit og ofte erklæret deres villighed til, at så vil de godt bidrage med et eller andet, det er bare glemt i det her.

Advokatundersøgelsen viser også, at administrationsgrundlaget har været for løst.

- Det er foregået i 10-11 år, og det er selvfølgelig noget af det, der skal tages initiativ til med dets amme, så det bliver rettet op, og det skal forankres hos medarbejderne.

Desuden erkender han, at notatpligten i forhold til møder har haltet gevaldigt.

Rådmanden har selv nikket til, at medarbejderne på forvaltningen ikke skulle interviewes til undersøgelsen ud fra et hensyn til medarbejderne og efter forslag fra advokatfirmaet.

- Det nikkede jeg til, men jeg synes bare, at det giver en skævridning i forhold til, at det bliver et langt anklageskrift, hvor forsvaret ikke har haft mulighed for at udtale sig, siger Hans Henrik Henriksen.

OPDATERES...