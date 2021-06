Rådmand i Aalborg vil ikke genvælges

AALBORG:Denne byrådsperiode bliver også den sidste for ældre- og handicaprådmand i Aalborg Jørgen Hein.

Lørdag meddeler han på sin Facebookside, at han ikke genopstiller ved kommunalvalget til november. Det sker efter "moden overvejelse":

- Siden jeg som 10-årig fik mit første job som avisbud i Sdr. Tranders, har jeg arbejdet uafbrudt. Jeg har brændt for mine jobs og er taknemmelig for og beæret over at kunne slutte mit 60-årige arbejdsliv på toppen som rådmand i Aalborg pr. 31. december 2021, skriver Jørgen Hein.

Jørgen Hein blev valgt ind i Aalborgs byråd for De Radikale i 2013, og efter kommunalvalget i 2017 fik han posten som ældre- og handicaprådmand. Han er i øjeblikket partiets eneste repræsentant i byrådet og blev tilbage i efteråret valgt som spidskandidat ved kommunalvalget til november.