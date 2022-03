Rådmand: Stemningen har været presset  - men godt at få sat punktum

AALBORG:Sagen om udbygningsaftalerne har givet Aalborg Kommune ridser i lakken, men politisk forsøger man nu at se fremad efter, at sagen har fået ansættelsesmæssige konsekvenser for et mindre antal ansatte, ligesom stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen fratræder 31. marts 2023 og er fritstillet i hele perioden.

- Jeg er glad for, at vi har fået afsluttet det forløb omkring vores stadsarkitekt, hvor vi har indgået en aftale som begge parter kan se sig i, og at vi nu kan få afsluttet det kapitel og se fremad, siger by- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V).

Nu skal man ud at lede efter en ny stadsarkitekt.

- Vi har en opgave, der skal løses i forvaltningen, og så længe at det var uafklaret omkring Peder Baltzer, var der nogle ansatte, der har skullet løbe dobbelt så stærkt, fordi de har skullet overtage opgaverne.

Rådmanden er godt tilfreds med, at man nu kan komme videre også på forvaltningen.

- Presset stemning

- Stemingen har været presset i en længere periode. I forhold til vores medarbejdere er det lige så godt, at vi nu kan få sat et punktum og få trukket en streg i sandet, så medarbejderne kan komme videre.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) har ingen kommentarer til, at stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen er blevet fritstillet efter gensidig aftale med kommunen. Han henviser til by- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V), da det er i den forvaltning, at personaleansvaret for stadsarkitekten hører hjemme.

Han glæder sig dog til, at man kan komme videre efter sagen om udbygningsaftalerne.

- Der er blevet lavet et administrationsgrundlag i forhold til udbygningsaftalerne, så det er sådan set gjort klart. Nu handler det om at se fremad, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Han mener godt, at tilliden til udviklerne i byen kan genoprettes.

- Vi har taget det ualmindeligt seriøst

- Vi har taget den her sag ualmindeligt seriøst, og der er lavet et administrationsgrundlag, der holder sig indenfor lovgivningen. Og endeligt at man har en god og respektfuld dialog om de projekter, der er på vej frem.

Kristoffer Hjort Storm (DF) håber, at der nu er ryddet op.

- Vi må håbe, at de kommer godt og hurtigt i gang igen, så vi får normale tilstande tilbage, så vi kan yde den service overfor vores borgere og bygherrer, og hvem der ellers har interesse i at samarbejde med kommunen, siger Kristoffer Hjort Storm.