Rådmand stopper: Mai-Britt Iversen vil ikke være fuldtidspolitiker resten af livet

AALBORG:Aalborg Kommunes rådmand for familie og beskæftigelse Mai- Britt Iversen (S) genopstiller ikke til næste kommunalvalg.

Det meddeler hun på Facebook, hvor hun blandt andet skriver følgende:

- Det var en svær beslutning, og det er også svært at melde ud, men jeg genopstiller ikke til næste byrådsvalg. Det er dermed også et farvel til verdens bedste job som rådmand for familie og beskæftigelse og det at kunne være med til at skabe lige muligheder på tværs af social opvækst, køn, alder og etnicitet.

Ifølge opslaget lovede Mai-Britt Iversen imidlertid sig selv, at hun ikke ville være fuldtidspolitiker altid, da hun i sin tid gik ind i politik.

- Det løfte indfrier jeg nu. Nu er tiden inde til at lave noget andet i mit liv. Men indtil udløbsdatoen 1. januar 2022 kan jeg garantere, at jeg vil knokle og kæmpe til det sidste, skriver hun.

- Jeg har elsket kommunalpolitik, for det er her vi er tæt på borgerne. Jeg mødt de mest fantastiske mennesker: Ledere og ansatte, ngo’er og andre aktive, råd og nævn, ministre og royale, og vigtigst af alle borgerne - kort sagt dem, vi er valgt af og for.

- Når ledige er kommet hen for at høre, om jeg dog ikke kan hjælpe dem med at finde et job, når børn har serveret bænkebidere og givet tegninger, når Udsatterådet sætter ord på, hvad de har brug for, når børn synger om deres hverdag på godt og ondt, når virksomheder tager ansvar, Når unge på trods af svære odds får en uddannelse, når borgere har trukket mig til side for at give deres holdning til kende- hver eneste dag har givet mening, understregher Mai-Britt Iversen.

Mai-Britt Iversen er egentlig uddannet tandlæge, og hun arbejdede i mange år i den kommunale børnetandpleje I 2001 blev hun valgt til byrådet i Aalborg Kommune, hvor hun blandt andet var gruppesekretær og gruppeformand for Socialdemokratiet, indtil hun udpeget til rådmand.