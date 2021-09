Rådmand sygemeldt med stress: - Det er uholdbart at have det sådan her i længere tid

AALBORG:Aalborgs rådmand for energi og miljø, Lasse P. N. Olsen (EL) har kastet håndklædet i ringen. Efter måneder med søvnbesvær, koncentrationsbesvær, glemsomhed og en konstant følelse af at kæmpe for at følge med, har han nu sygemeldt med stress og afløses på posten af byrådsmedlem og gruppeformand for Enhedslisten Per Clausen (EL), der også varetog jobbet, mens var rådmanden for nylig var på barsel.

- Det er generelt uholdbart at have det sådan i længere tid, og i en tid, hvor byrådet skal udarbejde budget for det kommende år, er det særlig kritisk, hvis jeg ikke kan yde 100 procent, skriver Lasse P. N. Olsen i et opslag på Facebook.

Derfor har han i samråd med sin læge anmodet om stressrelateret sygeorlov fra byrådet men håber naturligvis, han kommer stærkere ud på den anden side.

- Jeg ved ikke, hvor længe det kommer til at vare, for i øjeblikket går det lidt op og ned, forklarer han.

- Men reglerne i styrelsesloven er jo sådan, at man skal være væk i mindst to måneder for at kunne indkalde en stedfortræder, og det har min læge vurderet vil være tilfældet, selvom jeg synes, det er svært, tilføjer han.

Lasse P. N. Olsen vendte ellers først tilbage til byrådet og rådmandsposten i miljø- og energiforvaltningen efter forældreorlov 1. juni, men - udover jobbet - har han også haft en del personlige problemer at slås med.

- Jeg måtte forlænge min forældreorlov med en måned, fordi vores lille Anton har cerebral parese, og derfor havde han heller ikke en helt normal opstart i daginstitution. Og oven i det hele døde min far også her i sommer, så jeg tror, det er noget af det, jeg reagerer på nu, forklarer han.

Byrådet i Aalborg er indkaldt til ekstraordinært møde på mandag, så man kan få det formelle omkring rokeringen på rådmandsposten på plads, og her vil man også indkalde Anna Aaen (EL) som stedfortræder, så Enhedslistens hold igen er fuldtalligt.