Rådmand: - Vi kunne have gjort det bedre, men det kunne staten også

Fungerende rådmand for energi og miljø i Aalborg Kommune, Per Clausen (EL), mener, at staten bærer størstedelen af skylden for, at der ikke er blevet handlet hurtigt nok i forhold til den omfattende PFAS-forurening på flyvestationen, selvom kommunen - set i bakspejlet - også kunne have rykket forsvaret tidligere. Arkivfoto: Bo Lehm