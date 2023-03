Rådmand ville fjerne sagsbehandler i børnesag

- Jeg blander mig ikke i, hvad den enkelte medarbejders faglige vurderinger og meninger er, siger rådmand Nuuradiin Hussein (S) til Nordjyske. Han ville dog have et rådgiverskifte i en sag, hvor ledelsen havde vurderet, at der ikke var fagligt belæg for at gøre det. Arkivfoto: Lars Pauli