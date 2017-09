Raceduer forsvandt sporløst

NIBE: Døren indtil det store rødmalede fuglebur svinger frem og tilbage i vinden. Indtil for en uge siden skulle den hurtigt lukkes igen. Men det er lige meget nu. For de seks raceduer, der havde hjem i buret, er væk.

- Onsdag kommer min svoger ud, da han skal fodre dem. Der står døren åben, og det undrer ham selvfølgelig. Da han tjekker i buret, ligger der kun to døde duer tilbage. De er nok døde af stress, siger Niels Kristian H. Pedersen, der havde duer af arten Schlesisk Kroppert i farven sort med hvidt hoved.

Stjålne raceduer

Niels Kristian H. Pedersen er formand for Nibe Racedueklub og har også raceduer hjemme hos sig selv. Derfor var de forsvundne duer hjemme hos hans søster og svoger.

- Det var min fars duer, da han levede. Da han døde for tre år siden, blev vi enige om i respekt for ham at køre dem videre. Men da jeg ikke havde plads, gik de herover ved min søster og svoger, så deres børn kunne få fornøjelsen af at passe dem, siger han.

De de stjålne raceduer er som den på billedet af arten Schlesisk Kroppert i farven sort med hvidt hoved.

I første omgang troede hans svoger da også bare, at et af børnene havde glemt at lukke døren ind til fugleburet.

- De er før fløjet ud, men fordi de er vant til at leve i fangenskab, har de ingen orienteringssans. Så de plejer bare at sidde ovenpå buret eller i et af træerne, også kan vi let fange dem og sætte dem tilbage igen, siger Niels Kristian H. Pedersen.

Det har ikke været svært at stjæle raceduerne for en med kendskab til dyrene, ifølge Niels Kristian H. Pedersen. Det kræver bare en papkasse eller en transportkasse som denne.

Men duerne var sporløst forsvundet.

- Vi har anmeldt det til politiet. Men jeg synes da, det er træls, at man ikke kan have sine dyr i fred, siger Niels Kristian H. Pedersen.

En racedue som hans koster mellem 100 og 150 euro per styk. Fordi der kun var lås på bagsiden af fugleburet og ikke foran på de små døre, er der ingen forsikringspenge at hente.

Niels Kristian H. Pedersen er sikker på, at han hurtigt vil kunne genkende en af sine duer.

- I Danmark er der kun to opdrættere af Schlesisk Kroppert i farven sort med hvidt hoved - og nu er der jo kun en tilbage. Så hvis der er en, der kommer og siger, at han har nogle duer i den race, vil det da undre mig. For jeg ved, hvad den anden opdrætter sælger.

Niels Kristian H. Pedersen er formand for Nibe Racedueklub.

Niels Kristian H. Pedersen tror ikke på, at han ser de fire stjålne duer igen.

- Vi har da et spinkelt håb, men jeg tror ikke på det.

Han regner heller ikke med, at der kommer nogle raceduer magen til de stjålne tilbage i det rødmalede fuglebur.

- Jeg tror ikke, at der kommer sorte Schlesiske Kropperter med hvide hoveder til at gå her igen. Hvis der kommer nogle, bliver det de hvide. Men så sørger jeg for, at der er lås på overalt.