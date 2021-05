Radikal klimaordfører: Luk Nordjyllandsværket - senest i 2025

AALBORG:Danmarks snart eneste kulfyrede kraftværk står ved Stae og hedder Nordjyllandsværket - og det vil de Radikales klimaordfører Rasmus Helveg Petersen have lukket. Hellere i går end i dag og senest i 2025.

Det skriver han i et debatindlæg, der bliver bragt på politiken.dk i dag.

Lukker man Nordjyllandsværket, vil det spare atmosfæren for en udledning i størrelsesordenen en million tons CO2 hvert år, og selv om Rasmus Helveg Petersen vil lukke værket i klimaets navn, så mener han også, at en lukning af Nordjyllandsværket hurtigt og senest i 2025 frem for i 2028, som det er planen, vil være en økonomisk håndsrækning til aalborgenserne.

"Allerede i starten af 2020 skrev Klimarådet, at hvis kvoteprisen oversteg 400 kr./ton, ville kulkraft blive meget udfordret økonomisk. I dag er kvoteprisen lige omkring de 400 kr., og prisen stiger nærmest ugentligt. Med en plan om kuludfasning kan vi hjælpe nordjyderne af med et økonomisk problem", skriver Rasmus Helveg Petersen, der vil lade staten betale Aalborg Kommune for at lukke værket ned før den planlagte udfasning.

Han vil have mere overskudsvarme fra Aalborg Portland samt varme fra store varmepumper ind i Aalborgs varmeforsyning til at erstatte den varme, som Nordjyllandsværket producerer i dag.