Storbrand i Vestbjerg: Tre rækkehuse brænder

VESTBJERG:Nordjyllands Beredskab er lørdag aften rykket talstærkt ud til en storbrand i et rækkehusbyggeri på Svalegangen i Vestbjerg. Her har flammerne bredt sig til foreløbig tre huse, og vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi kan ikke udelukke, at ilden ikke breder sig yderligere.

7











Galleri - Tryk og se alle billederne.

Branden opstod i køkkenet på det ene hus, der ligger midt i rækken af huse, og huset blev hurtigt overtændt. Herfra bredte flammerne sig til to andre huse.

Alle beboere er kommet ud, og ingen er kommet til skade. Jess Falberg oplyser, at der ikke som sådan er nogen fare ved røgen fra branden, så der bliver ikke varslet i området.

På Twitter skriver beredskabet at adskillige slukningskøretøjer er på opgaven - og man opfordrer folk til at respektere, at brandfolkene skal have plads til at arbejde på.

Opdateres.