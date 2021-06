Ramt af corona? Så kan du hjælpe lægerne med at afprøve ny tablet-behandling

AALBORG:Er din seneste coronatest positiv, og oplever du milde til moderate symptomer på sygdommen - så er der nogle forskere på Aalborg Universitetshospital, der meget gerne vil høre fra dig.

Infektionsmedicinsk Forskningsenhed i Aalborg er nemlig kommet med i et europæisk medicinsk forsøg med afprøve en ny tabletbehandling mod covid-19.

Ifølge professor og overlæge på forskningsenheden, Henrik Ib Nielsen, er der tale om en form for antibiotika-behandling, som er målrettet SARS-virus. Behandlingen foregår med tabletter og varer i alt fem dage.

- Det er vores håb, at man, hvis man begynder på denne behandling meget hurtigt efter at være blevet smittet, kan bremse sygdomsudviklingen, så man undgår et alvorligt forløb og en eventuel indlæggelse. Det er altså ikke en medicin til de alvorligt syge, men til dem, der kun rammes i mildere grad, siger Henrik Ib Nielsen.

Men for at medicinen kan virke, skal man altså meget hurtigt i behandling. Det betyder, at man skal henvende sig til Infektionsmedicinsk Forskningsenhed senest 72 timer efter sin positive prøve - så vil personalet tage stilling til, om man er en kandidat til forsøget.

- Det ville jo være fantastisk, hvis det her forsøg endte med, at vi i fremtiden vil have en behandling mod corona, som man kan hente i pilleform på apoteket. Men det kræver altså, at nogle borgere hjælper os nu med at afprøve medicinen, siger overlæge Henrik Ib Nielsen.

Håber på 10-20 deltagere

Der er ikke tale om noget farligt forsøg, understreger professoren på Infektionsmedicinsk Forskningsenhed.

- Før man overhovedet når frem til mere udbredte forsøg som det her, skal medicinen gennemtestes i laboratorier, på celler og på dyr, og Lægemiddelstyrelsen skal godkende det. Det har taget cirka et år i det her tilfælde. Så man skal ikke som sådan være nervøs. Men det er vigtigt at understrege, at der altså er tale om et forsøg, og at vi ikke på det her tidspunkt ved, om medicinen rent faktisk virker. Det er det, vi har brug for hjælp til at finde ud af, siger Henrik Ib Nielsen.

- Det er helt frivilligt, om man vil lægge krop til, og vi vil være taknemmelige for alle, der kan og vil hjælpe os, tilføjer han.

Man skal dog indstille sig på, at forsøget kræver lidt mere, end at man indtager tabletter i fem dage - man skal også være indstillet på at møde op til kontroller og diverse prøver, så lægerne kan følge med i sygdommens udvikling.

Forsøget er sat i gang på flere hospitaler over hele Europa, som samarbejder om at afprøve den nye medicin. På Aalborg Universitetshospital er håbet, at 10-20 borgere vil melde sig og være egnede til at deltage i forsøget.

Corona-virus vil blive hængende

Overlæge og professor Henrik Ib Nielsen medgiver, at det kan virke paradoksalt at præsentere en pille, der skal fange sygdommen i opløbet og dermed undgå fremtidige indlæggelser af corona-patienter, netop nu hvor indlæggelsestallet falder, og flere og flere borger bliver vaccineret mod sygdommen.

- Men det, vi skal forberede os på her, er, at coronavirus sandsynligvis vil blive hængende en god tid endnu og cirkulere rundt mellem os. Næste år kan der stadig være tilfælde. Så selv om det måske ikke er den store befolkning, der vil kunne blive syge, har vi ikke 100 procent dækning med vaccinerne - og så vil det jo være rart at kunne hente en pille på apoteket, som vil afkorte og mildne sygdommen, så vi måske aldrig mere skal have nogen indlagt med corona, siger Henrik Ib Nielsen.

Er man interesseret i at deltage i tablet-behandlingen, skal man bare sende en mail til AIR@rn.dk, hvor man oplyser, hvornår man har fået symptomer, hvilke symptomer man har, samt hvilken dato man blev testet positiv.

Herefter vil man hurtigst muligt blive kontaktet af en læge, som vil tage stilling til, om man kan deltage.