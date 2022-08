Stak af fra færdselsuheld: Nu efterlyser politiet mand og kvinde med hund og tasker

AALBORG:Nordjyllands Politi efterlyser lørdag eftermiddag en mand og en kvinde, der er stukket af i en sølvgrå VW Passat efter at være stødt sammen med en anden bil i krydset mellem Kornblomstvej og Skelagervej i Aalborg. Færdselsuheldet skete omkring klokken 16.21.

- Det er en ganske lille påkørsel, men den her mand og kvinde stikker af i den bil, de er kørende i, og den finder vi så et andet sted, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Mogens Hougesen.

Vidner har set parret gå fra deres bil i området omkring Søndre Kirkegård med en hund og nogle tasker i retning af Bejsebakken mod nord, men det er endnu ikke lykkedes politiet at finde dem.

Både manden og kvinden er iført sort tøj, og der er tale om en hund af racen pitbull, fortæller vagtchefen. Det forlyder desuden, at manden er tatoveret op ad halsen.

Hvordan færdselsuheldet helt præcist er sket, kan vagtchefen ikke sige noget om på nuværende tispunkt.

- Vi koncentrerer os om at prøve at få fat i manden og kvinden. Vi har mistanke om, at de er påvirket af et eller andet, siden de kører derfra. Derfor vil vi gerne have fat i dem så hurtigt som muligt, siger Mogens Hougesen.

Politiet har på nuværende tidspunkt ingen mistanke om, hvor manden og kvinden kan befinde sig.

- Det er jo et kæmpestort område. Lige hvilken retning, de er gået i, ved vi ikke.

Har du set noget, skal du kontakte politiet på telefon 114.

Ingen er kommet til skade i forbindelse med færdselsuheldet.

- Der er ingen personskade og den materielle skade er også meget begrænset, men derfor må man jo ikke køre derfra, fastslår vagtchefen.