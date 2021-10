Rana og Amina fik en god ide: Festival skal bygge bro mellem kulturer

NØRRESUNDBY:Vil du med på en gratis rundrejse til den rigdom af kulturer, der findes i Aalborg kommune? Så har du chancen lørdag 30. oktober eller søndag 31. oktober, når Aalborgs etniske foreninger inviterer til Verdensfestival i Nørresundby Idrætscenter. Festivalen bliver rig på sanseoplevelser som dans og musik, smagsprøver af spændende mad og udstillinger af for eksempel kunsthåndværk og smukke klædedragter. Der vil også være oplæg og samtale om livet med to kulturer.

Det er to stærke aalborgensiske kvinder, Rana Elhussein og Amina Hassan, der har gjort Verdensfestivalen mulig. De har som frontfigurer i to foreninger, SAWA og Kvinder i Vækst, søgt og fået penge til festivalen hos Oak Foundation Denmark, der støtter mellemfolkelige og humanitære formål.

- Det har været vores drøm at skabe en Verdensfestival, hvor vi kan vise livsglæden og kulturen i de lande, vi kommer fra. Nu bliver drømmen til virkelighed, siger de to intiativtagere i en pressemeddelelse.

Verdensfestival Verdensfestivalen foregår 30. og 31. oktober i Hal 2, Nørresundby Idrætscenter. Der er åbent fra klokken 11 til 16 begge dage. Omkring 15 nationaliteter er repræsenteret på festivalen. Undervejs vil der være oplæg og danseopvisning fra forskellige kulturer. Der er gratis adgang VIS MERE

Foreningerne SAWA og Kvinder i Vækst har arbejdet sammen med Center for Tværfaglig Forebyggelse i Aalborg Kommune om at arrangere festivalen. Sidste weekend i oktober er de klar til at slå dørene op.

- Vi vil gerne vise, at vores hjemlande er meget andet end den krig og nød, vi hører om i fjernsynet. Vi kommer fra kulturer, hvor der også er dans og glæde og dejlig mad og fællesskab. Den del af vores baggrund bliver tit glemt, og den vil vi gerne dele med alle aalborgensere, siger Rana, der har palæstinensisk baggrund.

Amina, der har rødder i Somalia, supplerer:

- Jeg har boet i Aalborg i mange år, og jeg er glad for, at jeg har fået de danske værdier og traditioner ind i mit liv. Men jeg er også stolt af det land, jeg kommer fra. Festivalen skal være med til at bygge bro mellem alle os borgere i Aalborg Kommune, så vi bedre forstår hinanden og bliver nysgerrige på hinandens traditioner.

- Vi er taknemmelige for at bo i Danmark, hvor vi kan leve i tryghed og sikkerhed. Men vi vil også altid have en stor kærlighed til det hjemland, vi har forladt. Jeg føler mig rig, fordi jeg lever med to kulturer og kan forene det bedste fra dem begge to. Sådan ser jeg på det, tilføjer Rana.

Der er omkring 15 nationaliteter med på festivalen. Hvert land har en stand, hvor man kan gå på opdagelse i landets kultur og historie og få en snak med repræsentanter fra landet. Amina og Rana håber, at de besøgende vil stille en masse spørgsmål.

- Vi vil gerne svare på alt. Hvis vi altså kan. Hvorfor går vi med tørklæde? Hvad betyder det at holde ramadan, og hvordan fejrer vi jul? Vi vil gerne snakke om alle de emner, som dukker op, når man besøger vores stand, siger Amina.

- Det at have kulturforståelse er med til at forkorte afstanden mellem mennesker og forklare de misforståelser, der opstår på grund af manglende viden. Derfor er det vigtigt at fortælle hinanden om de kulturer, vi hver især kommer fra, supplerer Rana.

Foreningerne SAWA og Kvinder i Vækst har tidligere været med i et projekt sammen med Aalborg Kommune, hvor der blev arbejdet med negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Svære emner, der også vil blive berørt på festivalen.

- Det er ikke altid let at forene værdierne fra vores hjemland med de danske. Men det er vigtigt, at vi taler om det og lærer om de regler og love, der gælder i Danmark. Derfor har vi også inviteret oplægsholdere, der har en særlig viden om at leve med to kulturer, med på vores festival, forklarer Amina.