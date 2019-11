Ransagning gav pote: Politiet fandt 110 gram amfetamin i Aalborg

AALBORG:Nordjyllands Politi har sigtet en 27-årig mand for at have 110 gram amfetamin liggende på sin bopæl. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Nordjyllands Politi havde fået et konkret tip om, at der skulle være narkotika at finde på en adresse i Aalborg midtby. Politiet ransagede adressen onsdag, og her fandt mand blandt andet 110 gram amfetamin.

- Vi fandt i forbindelse med ransagningen 110 gram amfetamin, knap 10 gram hash og flere effekter, der kunne indikere, at manden havde salg af narkotika for øje, fortæller politikommissær Casper Jacobsen fra Nordjyllands Politi.

Derfor blev den 27-årige mandlige beboer på adressen sigtet for overtrædelse af straffelovens § 191, der handler om besiddelse af ulovlige euforiserende stoffer med henblik på videreoverdragelse.

Manden erkender forholdet.