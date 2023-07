Raser over spareforslag: - Det er for ulækkert

AALBORG:Forslaget om at spare på rengøring, levering af varm mad og at skære i det såkaldte klippekort for at få enderne til at mødes i Aalborg Kommunes senior- og omsorgsforvaltning vækker bestemt ikke begejstring i kommunens seniorråd.

- Det kan man simpelthen ikke være bekendt. Jeg ved godt, man kun gør rent hver tredje uge i en række andre kommuner, men det behøver jo ikke være et forbillede for os i Aalborg, siger formand Anette Valentin.

Hun er også bange for, at det vil påvirke medarbejderne i ældreplejen negativt. For mange af dem vil sikkert forsøge at nå det samme som tidligere, når de er på besøg hos en borger.

- Og det kan jo ikke lade sig gøre, så det kommer til at betyde, at folk, der ikke kan gøre rent selv, kommer til at bo i mere skidt. For taber man noget på gulvet, som man ikke selv kan tørre op, kommer man let til at træde i det og slæbe det med rundt i hele huset, forklarer Anette Valentin.

Klamme toiletter

Hvordan toiletter og badeværelser kommer til at se ud, hvis de kun bliver gjort rent hver tredje uge, tør hun slet ikke tænke på.

- Det er så ulækkert, siger hun.

- Og sådan er der er jo også mange ting i det her budgetforlag, man kan undre sig over. Så man bliver næsten helt mundlam af at tænke på det.

Ifølge Anette Valentin kan det også undre, at senior- og omsorgsforvaltningen skal bære så stor en del af de kommunale besparelser. For der bliver både flere ældre over 75 år og flere ældre over 80 år, og de har i hendes optik ret til et godt liv.

- Så der er hårdt brug for penge. Ikke for at skabe en bedre service, men bare for at kunne fastholde den, vi allerede har. Og den, kan vi ikke engang sige, er for god, tilføjer hun.

Ud over mindre rengøring er der også forslag om at afskaffe levering af varm mad og erstatte den med kølemad, som de ældre selv skal varme op.

- De mennesker, der får varm mad, gør det jo af en grund. Og jeg kan godt frygte, at de ikke vil kunne tage sig sammen til selv at varme mad op, siger Anette Valentin.

Hun tilføjer, at maden fra storkøkkenet også er lidt dyr sammenlignet med færdigretter fra Føtex og andre supermarkeder. Så er den ikke engang varm, er der måske flere, som vil vælge den fra.

Fjerner livsglæde

- Hvis vi tænker over, hvad det er, vi gør, medvirker det alt sammen til at tage glæden fra folk. For det, man fjerner, er jo alt sammen lidt af det, man kan gå og glæde sig til. For eksempel at bruge en time på det klippekort, der giver ret til ekstra hjælp, eller til at få leveret dagens varme måltid, eller til der kommer en og gør lidt rent. For det er jo alt sammen med til at give lidt afveksling og livsglæde, påpeger Anette Valentin.

Hun tøver derfor ikke med, at kalde forvaltningens sparekatalog for "urimeligt", og derfor bliver det helt sikkert også noget, seniorrådet vil komme med et officielt høringssvar til, når den tid kommer.

- Jeg synes bare, det er synd, at vi skal gå og være nervøse så længe. For det er godt nok store og alvorlige besparelser, der er lagt op til i år. Også i de andre forvaltninger, slutter hun.