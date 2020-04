Raske medarbejdere i Aalborg Kommune får nu mulighed for at blive testet for Corona-virus

AALBORG:Medarbejdere på Aalborg Kommunes akutpladser, midlertidige pladser, demenscentre, specialplejehjem og i hjemmeplejen får som nogle af de første i Danmark tilbudt at blive testet for COVID-19, selvom de ikke har symptomer på smitte med sygdommen. I alt tilbydes cirka 1.000 medarbejdere testen. Det fortæller Aalborg Kommunes ældre- og handicapforvaltning i en pressemeddelelse.

- Jeg er utrolig glad for, at Aalborg Kommune er med i den første bølge af test af raske medarbejdere på sundheds-, ældre- og socialområdet. Jeg ved, at mange af vores medarbejdere er bekymrede for at bringe smitten ind på for eksempel plejecentre, og derfor kan testen give både dem, vores borgere og deres pårørende en større tryghed, siger rådmand Jørgen Hein fra Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune.

Ny national teststrategi

Testen er frivillig for medarbejdere og foregår i TestCenter Danmarks hvide telte. I Aalborg ligger teststationen på Aalborg Kaserner.

Det er Aalborg Kommune, som på baggrund af en national prioriteringsliste har udvalgt, hvilke grupper af medarbejdere der skal tilbydes testen først. Medarbejderne får tilbuddet om test tilsendt i e-boks.

Tilbuddet er et led i den nye nationale teststrategi, som skal forebygge, at sundhedsmedarbejdere bringer smitte videre til svækkede borgere.

Første fase er pilottest

TestCenter Danmark tester udelukkende personer uden symptomer, og der testes kun for, om personen er smittet med COVID-19.

Testkapaciteten er under opbygning, og derfor tilbydes testen indtil videre kun i de fem byer; København, Næstved, Odense, Århus og Aalborg. Af samme årsag bliver testen i første omgang tilbudt til udvalgte grupper af medarbejdere inden for sundheds-, ældre- og socialområdet.

I takt med, at testkapaciteten øges, bliver testen tilbudt flere medarbejdere. TestCenter Danmark vil på sigt også begynde at teste for antistof, som afslører, om den testede person på et tidligere tidspunkt har været smittet med COVID-19.