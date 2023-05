Rasmus faldt på knæ midt på Limfjordsbroen

AALBORG:For to af årets karnevalsgæster var paradestarten fra Nørresundby ekstra særlig.

Kort efter kanonerne var affyret fra Limfjordsbroen - og karnevalet officielt i gang - faldt 30-årige Rasmus fra Nørresundby på knæ og friede til kæresten, 20-årige Nico.

Øjeblikket midt på Limfjordsbroen blev hurtigt spottet af optoget, der kvitterede med hujen og lykønskninger.

Aalborg Karneval 2023 på Nørresundby siden. Rasmus frier til Nico på Limfjordsbroen. Nørresundby 27. maj 2023. Foto: Henrik Bo

- Hun sagde heldigvis ja. Jeg er glad. Og lettet. Der var lidt nerver på, men det gik godt, lød det efterfølgende fra Rasmus, der ikke ønsker sit efternavn frem.

Han har gået med tanken i et stykke tid.

- Det er første gang, at Nico er med til karneval. Det er jo en stor dag, så jeg synes, det var meget passende, at det var i dag, og så fik jeg Aalborg Karneval med på idéen, siger Rasmus.

Den kommende brudgom nåede at få lidt sved på panden op til frieriet lidt i klokken 10.

Egentlig var det aftalt med karnevalsledelsen, at det særlige øjeblik skulle ske klokken fem minutter i ti.

Men da klokken slog 9.55 var kæresten Nico og vennerne strandet nede i optoget. Ved hjælp fra en fælles ven lykkedes det dog for Rasmus at få kæresten frem gennem optoget.

- Jeg vidste hun var dernede et sted. Så jeg skulle bare have hende frem. Men jeg nåede da at blive lidt nervøs. Det blev heldigvis vellykket. Og nu skal vi bare nyde dagen sammen.

Foto: Henrik Bo

Parret har mødt hinanden gennem fælles uddannelse og fandt sammen for godt et år siden.

- Hun har gået og spurgt om, hvornår jeg ville fri. Så jeg tror godt, hun har vidst, at jeg pønsede på noget. Men jeg tror ikke, hun havde regnet med, at det blev i dag.

Se flere billeder af frieriet herunder.

Frieri til Aalborg Karneval 2023