Razzia fra morgenstunden: 10 busser sendt direkte til syn

AALBORG:Der er fortsat problemer med de busser, der betjener nordjyderne - men problemerne har været værre.

Det er indtil videre konklusionen på den omfattende buskontrol, som Tungvognscenter Nord under Nordjyllands Politi lige nu gennemfører i Aalborg Øst i samarbejde med Færdselsstyrelsen.

I krydset ved Lundeborgvej og Humlebakken, der ligger tæt på busselskaberne Arriva og Keolis' garageanlæg, er busser fra den årle morgenstund vinket ind til omfattende eftersyn.

Færdselsstyrelsen har fire ansatte med til kontrollen i Aalborg, og det er dem, der har rullefelt med til kontrol af bussernes bremser. Foto: Jan Pedersen

Kl. 10 kunne politiassistent Peter Lindholt fra Nordjyllands Politi konstatere, at der var så mange fejl på 11 af 27 kontrollerede busser, at de har fået forbud mod at køre videre - i hvert fald ikke længere end til synshallen.

- 10 af busserne skal til syn, før de får lov at køre igen, oplyser Peter Lindholt.

Ifølge ham havde tre af busserne alvorlige fejl med deres bremsesystemer, mens andre havde dækket nødudgange til med folie eller manglede en hammer til at smadre ruderne, hvis uheldet er ude.

Det er langt fra første gang, Tungvognscenter Nord slår til mod busselskaberne, som står for en stor del af den offentlige trafik i Nordjylland. Og selv om så graverende fejl på 11 af 27 busser betyder, at de ikke må køre videre, før fejlene er udbedret, er Peter Lindholt alligevel positivt overrasket.

Ved flere busser var nødudgangene klistret til med folie. Foto: Jan Pedersen

- Det ser væsentligt bedre ud end tidligere. Der så vi næsten bremsefejl på dem alle - enten fordi de bremsede skævt eller ikke kunne bremse på et eller flere hjul. Det er blevet væsentligt bedre. Den ros skal de have, siger Peter Lindholt.

20





































Galleri - Tryk og se alle billederne.

Tre af de kontrollerede busser fik forbud mod at køre videre, fordi de kørte rundt med revner i forruderne, som sidder i chaufførernes synsfelt.

- Den ene havde været til syn, hvor den var blevet betinget godkendt på grund af revnen. Det betyder, at den reparation skal foretages, inden bussen benyttes efterfølgende. Det sørger de så ikke for, og det er skærpende, konstaterer Peter Lindholt.

Det fremgår ikke, hvor mange af de 10-11 busser med fejl, der hører til hos henholdsvis Keolis eller Arriva. Men faktum er, at begge selskaber endnu engang kan se frem til en række bødeforlæg for at sende busser ud at køre, der ikke lever op til sikkerhedsreglerne.

Derudover må brugerne af den offentlige trafik regne med forsinkelser på de ruter, der skulle have været betjent af 11 busser, som på grund af kontrollen er taget ud af drift i dag.

Fem betjente fra Tungvognscenter nord og fire medarbejdere fra Færdselsstyrelsen deltager i kontrolaktion i Aalborg Øst.

Det er langt fra første gang, Tungvognscenter Nord finder fejl på busser i Nordjylland. Det skete også i 2019, hvor fejlene var meget graverende.