Redningsaktion: Kajak drev rundt i Limfjorden

Nordjyllands Beredskab sendte seks mand ud for at lede efter mulig nødstedt

AALBORG: En tom kajak og en flydende redningsvest var lørdag eftermiddag årsag til en redningsaktion ved Lindholm Brygge i Nørresundby. Alarmen indløb klokken 14.41.

- Flere personer havde set kajakken drive rundt i fjorden, så vi blev tilkaldt, siger indsatsleder Bent Tindahl Pedersen fra Nordjyllands Beredskab i Aalborg.

Beredskabet ledte i samarbejde med en helikopter efter en mulig nødstedt kajakroer, men fandt dog ingen.

- Da vi fik kajakken bjærget, kunne vi se, at der var tale om en gammel kajak. Et vidne kunne fortælle, at den tidligere på dagen var set ved Lindholm Å, og da vi så efter, lå den ikke længere på det sted, der blev henvist til, siger indsatslederen.

Redningsaktionen kunne derefter afblæses.