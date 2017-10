Redningshelikopter i Aalborg i fare

NORDJYLLAND: Med de besparelser, der skal ske i forsvaret op til et ny forsvarsforlig, kan den redningshelikopter, der er placeret i Aalborg, risikere at forsvinde. Det vil dog ikke ske uden sværdslag.

Sagen kommer oven i en aktuel debat om beredskabet i Nordjylland, hvor staten har lagt op til, at støtten til en særlig akutlægebil i Hjørring bliver skåret væk. Begrundelsen for lægebilen var i sin tid, at der er områder i Vendsyssel, som den særlige lægehelikopter i Skive har svært ved at nå.

- Ændres der på, hvor redningshelikopterne skal være, risikerer den helikopter, der skal dække Nordjylland, at få samme dårlige placering som lægehelikopteren. Det vil koste menneskeliv, og en ændring vil være uacceptabel, siger det nordjyske folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S).

I forsvaret er der lagt op til - inden et nyt forsvarsforlig - at gennemføre nogle besparelser. Her er fjernelsen af helikopteren med i en analyse, der siger, at forsvaret kan effektivisere for omkring en milliard kroner.