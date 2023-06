Region Nordjylland overskrider ventetider på kræftområdet

NORDJYLLAND:Fredag har Region Nordjylland afleveret en gennemgang af ventetiderne på kræftbehandlinger i regionen til Sundhedsstyrelsen.

Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

I gennemgangen kan man konstatere, at der forekommet enkelte overskridelser af ventetider på kræftområdet.

"I Region Nordjylland viser gennemgangen, at der ikke er tale om, at patienter systematisk venter for længe på at blive behandlet for kræft på grund af manglende kapacitet. Gennemgangen viser, at der er tale om i alt 6 ud af 125 patientforløb, hvor bekendtgørelsen ikke er overholdt. Disse patienter har ventet i 1-5 dage for meget", skriver de.

Stort fokus på kræftområdet

Der har været stor opmærksomhed om netop ventetider på kræftbehandling, efter blandt andet DR har afsløret, at Region Midtjylland i flere hundrede tilfælde har ladet patienter på mave- og tarmkirurgisk afdeling vente i op til ti uger på livsvigtige operationer.

Derfor er Regionsrådsformand, Mads Duedahl (V), og tilfreds med, at der nu er kommet klarhed over, hvordan situationen ser ud i Nordjylland.

- De seneste måneders fokus på kræftområdet i hele landet har vist, at det har været vigtigt at sætte lup på kræftområdet, for patientrettighederne står ikke til diskussion. Kræft rammer desværre mange familier, og de skal føle sig trygge i behandlingen hos os, siger han i pressemeddelelsen.

Mangler kirurger

Region Nordjyllands gennemgang viser, at det især er inden for lungekræft og kræft i urinvejene, herunder prostatakræft, at regionen er udfordret med at overholde behandlingsgarantien.

"Inden for lungekirurgien har regionen udfordringer med at overholde kræftpakketiderne, men overholder de maksimale ventetider. Udfordringer skyldes at regionen over de seneste 10 år har oplevet en stor stigning i antallet af kræftkirurgiske operationer, hvilket bl.a. skyldes bedre behandlingsmuligheder.", står der i redegørelsen.

De mange operationer betyder, at man skal bruge flere læger, og de er svære at rekruttere.

"... lungekræftområdet står i en svær rekrutteringssituation med vakante stillingerne, hvor der er behov for et kontinuerligt fokus på at tiltrække yderligere speciallæger".

Har afsat penge

Region Nordjylland understreger, at begge områder bliver fulgt tæt af hospitalsledelserne og politisk. De har udarbejdet handleplaner, og der er afsat og bevilget økonomi til at forbedre begge områder.

- Ud over disse initiativer er vi selvfølgelig glade for, at vi nu får tilført ekstra midler fra regeringen til ekstra kapacitet, for der er ingen tvivl om, at der fortsat vil være brug for flere midler for at kunne udvikle kræftområdet, siger Mads Duedahl.