Regn og torden: Kloakdæksler skubbet op, og lyn slog ned flere steder

AALBORG: Dele af Nordjylland blev søndag ramt af kraftigt regnvejr og lynnedslag, og det gik især ud over Aalborg, oplyser Nordjyllands Politi.

- Flere steder er kloakdæksler blevet presset op på grund af fyldte kloakker, så trafikanter bør være ekstra opmærksomme, lød det fra vagtchef Karsten Højrup ved 16.45-tiden.

Her var der indtil videre kommet meldinger om vand - og altså også kloakdæksler - på kørebanen på Gasværksvej, Stormgade og Østre Havnegade. Et firma står parat til at rykke ud og udbedre situationen i takt med, at meldingerne kommer ind.

Lyn slog også ned flere steder, og det har fået en del lyskryds til at gå i sort i Aalborg og Nørresundby. På Skansevej slog lynet også ned i en lygtepæl, og der var meldinger om brande i flere el-skabe.

Nordjyllands Politi havde søndag eftermiddag fået enkelte andre meldinger om lynnedslag andre steder i politikredsen. Det var blandt andet i Aabybro og i Hjørring. I Aabybro slog lynet ned i et el-skab på Hovensvej og startede en brand. Det var ikke i umiddelbar nærhed af nogen boliger.

Søndag eftermiddag var der ikke meldinger om personskade eller trafikuheld trods det voldsomme vejr.

DMI meddelte, at regn- og tordenbygerne bevægede sig hurtigt hen over landet, så der formentlig ikke har været tale om skybrud nogen steder. Men bygerne kan stadig være kraftige nogle steder, og store dele af Nordjylland kan forvente byger indtil sidst på aftenen.