Reid: For mange blinde passagerer

ISHOCKEY: Som forventet dominerede Aalborg Pirates søndagens hjemmekamp mod Rødovre i Metal Ligaen, men ineffektiviteten var ekstrem, og så løb Rødovre i stedet med det hele på en scoring i powerplay, da kaptajn Julian Jakobsen blev udvist kort før tid.

- Vi forsøgte for ofte at gøre det hele lidt for pænt - i stedet for at få skudt på mål. Vi havde fire powerplays i kampen, og vi havde vel fem skud i alt. Det er bare ikke godt nok, lyder cheftræner Brandon Reids analyse af 1-2-nederlaget

Canadieren mener først og fremmest, at forklaringen skal findes på det mentale plan.

- Tingene er i langt tid gået vores vej, og så risikerer man på et tidspunkt at tro, at det hele kommer af sig selv. Vi gav ikke de sidste procenter i de afgørende momenter i den her kamp, og der var for mange spillere, der var blinde passagerer. Så er det svært at vinde.