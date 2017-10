Rejselystne nordjyder giver rekord i lufthavn

AALBORG: September 2017 blev den største måned for Aalborg Lufthavn nogensinde.

Aldrig før har så mange rejst til og fra Aalborg Lufthavn på en enkelt måned, og det er udenrigstrafikken, der bærer den store fremgang.

Antallet af rejsende til udenlandske destinationer steg 44,5 procent - svarende til godt 15.000 passagerer - i forhold til samme måned sidste år. Fremgangen skyldes især nye ruter til Oslo, London og Antalya, større kapacitet til Malaga og Mallorca samt vækst på ruter som Aalborg-Amsterdam.

Til gengæld gik indenrigstrafikken og charterrejserne lidt tilbage, men det blev til i alt 155.547 passagerer i september.

- Denne september har været bemærkelsesværdig for udenrigstrafikken, der med en kæmpe vækst slår rekorden for flest udenrigspassagerer i en enkelt måned. I hele september var der i alt 774 afgange, hvoraf specielt den øgede kapacitet til Malaga har haft stor indflydelse på væksten - faktisk over 2000 flere passagerer på denne rute end samme måned sidste år, siger lufthavnsdirektør Søren Svendsen.

Indenrigstrafikken går tilbage med 4,7 procent. Således var der 80.756 indenrigs-passagerer i september i år mod 84.588 sidste år.

- Vi er i denne uge, sammen med blandt andet SAS, Norwegian og Københavns Lufthavne, gået i gang med en større indenrigskampagne, der skal skabe fokus på de 17 daglige afgange mellem Aalborg og København. Kampagnen giver en forventning om, at specielt flere fra Københavnsområdet får øjnene op for de gode muligheder, der er for at flyve til Aalborg og blandt andet opleve Nordjylland, siger Søren Svendsen.