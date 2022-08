Rekord: Hele syv nordjyder er med til Årets Ret

NORDJYLLAND:Nordjyderne er flot med, når der søndag afholdes Årets Ret i København. Fra Skagen i nord til Læsø og Aalborg er nordjyder nomineret og indstillet til konkurrencen, hvor foreningen Danske Madanmeldere uddeler priser og smager på de bedste retter for at uddele Årets Ret i tre kategorier.

Årets 13 finaleretter er udvalgt blandt mange hundrede restaurantmåltider, som er blevet anmeldt af professionelle madanmeldere i det forløbne år. Formand for Danske Madanmeldere Søren Frank glæder sig over, at vi endelig kan fejre branchen efter flere år i undtagelsestilstand.

- Feltet af toprestauranter i Danmark er stort, og bare det, at være nomineret til Årets Ret er en sejr i sig selv, siger Søren Frank, formand for Danske Madanmeldere.

- De nominerede retter er først og fremmest udvalgt, fordi de smager godt, men også fordi ideen bag retten eller kombinationen af råvarer eller tilberedning er ny og på den måde bringer nytænkning og udvikling til dansk gastronomi, lyder det.

- I år er desserten ”Grillet rødgrød” for eksempel blandt de nominerede retter; her er tale om en klassisk dansk sommerdessert, men i ny tilberedningsmetode som er udviklet af køkkenchef Jonas Mikkelsen fra Restaurant Frederiksminde i Præstø.

Toprestauranter er ikke længere kun et hovedstadsfænomen, men har de sidste 10 år bredt sig ud over hele landet. De nominerede retter stammer i år derfor blandt andet fra restauranter i både Skagen, Aalborg, Læsø, Vejle og Præstø. En udvikling som glæder Danske Madanmeldere, fordi langt flere danskere nu kan opleve og smage den positive udvikling som dansk gastronomi har været igennem.

Nordjyskes madanmelder Jakob Kanne Bjerregaard er med i foreningens bestyrelse og har været med til at udvælge retterne og de indstillede til særpriserne og er stolt af det store felt af nordjyske deltagere.

- Aldrig har så mange nordjyske top-restauranter været repræsenteret ved Årets Ret. Niveauet er benhårdt i Nordjylland, og det er efterhånden gået op for mine kolleger i Danske Madanmeldere. Og med hele syv indstillinger og nomineringer er der basis for, at enten en Årets Ret-pris for maden eller i én af særpriserne kan ende i Nordjylland, siger Jakob Kanne Bjerregaard.

Publikum har fri adgang til at se kokkene tilberede og servere de nominerede retter - og høre kokkenes fortællinger, når Thomas Hermann (Kok) og Svend Rasmussen (TV 2) kommenterer konkurrencen.

Vinderne afsløres søndag aften ved Årets Ret Prisfesten, som holdes på Hotel & Restaurantskolen, blandt andet med deltagelse af Fødevareminister Rasmus Prehn og 320 branchefolk.