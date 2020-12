Rekord i nordjyske corona-indlæggelser: - Det skal helst ikke højere op

Udover at være en dag fyldt med familiehygge, mad, gaver og kærlighed markerede juleaften anno 2020 sig også på anden facon.

Torsdag 24. december var der nemlig 47 indlagte med coronavirus på regionens covid-19-afdelinger. Og det er ny rekord.

Juledag er tallet 44.

Ifølge overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital, Michael Dalager-Pedersen, er tallet overraskende højt.

- Det er bekymrende, at der er så mange indlagte. Det skal helst ikke højere op, siger han.

Ifølge overlægen er der god chance for, at vi er ved at nærme os en top i forhold til indlæggelser, fordi de restriktioner, der i sidste uge trådte i kraft i hele landet, inden længe begynder at kunne ses.

- Jeg tror og håber på, at det topper nu. Men afhængigt af hvordan folk omgås gennem julen og nytåret, kan det også blive forværret.

Michael Dalager-Pedersen mener dog også, at der er positive dele af indlæggelsestallene.

- Det er glædeligt, at der er færre på intensiv, end der var i foråret, siger han.

Juleaften var der fire indlagte på intensivafdelinger, juledag er tallet seks, mens tallet i starten af pandemien var oppe på 12.

Med indlæggelsestallene og de relativt få på intensiv in mente mener overlægen, at nordjyderne generelt ikke er de hårdest ramte.

- Hvis det ikke bliver værre end det her, er vi sluppet relativt billigt i forhold til i hovedstadsområdet, siger han.

Indlæggelser giver udfordringer

Hos regionsrådsformand Ulla Astman (S) er der også bekymring at spore over indlæggelsestallene.

- Det er bekymrende, at det er så høje tal. Og det bekymrer, at der kommer stort pres på personalet, siger hun.

Lige netop i forhold til personalet er der også den vanskelighed, at mange selv bliver smittede. Juleaften var der 94 smittede blandt personalet. Det giver vanskeligheder, fortæller regionsrådsformanden.

- Det kommer til at give nogle udfordringer på flere afdelinger, at så meget personale er smittet.

Hun håber ligesom Michael Dalager-Pedersen, at indlæggelserne topper nu, men er også forberedt på, at de kan stige.

- Jeg håber, at restriktionerne virker især her i julen. Men jeg har også det indtryk, at mange nordjyder har lagt julen om i år, siger hun.

I sidste uge begyndte Region Nordjylland at hjælpe Region Midtjylland, der ikke havde kapacitet til alle de indlagte. Og det vil man fortsætte med.

- Patienterne skal passes uanset hvad, og regionerne hjælper hinanden. Så vi vil hjælpe Midtjylland så længe, det overhovedet er muligt, siger Ulla Astman.