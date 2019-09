Rekordernes år: Stor stigning i omsætning på karneval

AALBORG:Der har været masser at glæde sig over for arrangørerne af Aalborg Karneval.

2019 bliver nemlig et rekordernes år - med flest solgte loyalitetsarmbånd, antallet af deltagere var rekordstort, og der var en pæn stigning i omsætningen på over en million kroner.

