Rektor på hårdt ramt gymnasium: Send en testbil herud

AALBORG:Rektor Torben Poulsen fik ikke samlet mange kræfter til den nye uge på Aalborghus Gymnasium i den forgangne weekend.

I stedet lå han vandret for at tackle en coronasituation i alvorlig udvikling. Mandag morgen er status, at 19 elever er testet positive for covid-19, og det betyder lige nu, at foreløbig 10 klasser er sendt hjem i karantæne.

- Det startede i torsdags med, at vi sendte et par klasser hjem. Og så er der kommet en masse i weekenden, oplyser Torben Poulsen.

De smittede elever bor fortrinsvis i Aalborg Øst.

- Så jeg er bange for, at det er, fordi smitten topper derude. Mange af dem er sandsynligvis blevet smittet i efterårsferien, vurderer Torben Poulsen.

Rektor Torben Poulsen fra Aalborghus Gymnasium på Sohngårdsholmsvej ønsker en testbil ud til gymnasiet, og han taler samtidig med Styrelsen for Patientsikkerhed om, hvorvidt samtlige elever på ungdomsuddannelsen skal sendes i en kort periode. Arkivfoto: Daniel Bygballe

Han oplyser, at der fortsat er 30 klasser til stede på gymnasiet, der har knap 900 elever på stx og hf.

I lyset af den skærpede situation på gymnasiet vil Torben Poulsen i dag tage fat i Region Nordjylland.

- Jeg vil høre, om ikke vi kan få en testbil herud, siger rektoren.

Han vil ikke afvise, at situationen på gymnasiet havner der, hvor alle klasser må sendes hjem, og hvor eleverne i en kort periode må indstille sig på den fjernundervisning, som var en realitet i to-tre måneder under coronakrisens første, hårde nedlukning.

- Det er ikke noget, jeg selv bestemmer. Det gør Styrelsen for Patientsikkerhed. Mit gæt er, at vi lige nu har styr på det. Men bliver der mere på kryds og tværs mellem klasserne, så er vi jo nødt til at lukke. Jeg tror også, de så vil anbefale, at vi bliver sendt hjem i en uges tid. Det vil jeg tale med dem om, for jeg ved, at nogle skoler i Aarhus er blevet helt lukket på grund af et lignende antal, som det vi oplever nu, mener Torben Poulsen.