Dele af affaldsindsamling sat i bero i Aalborg - her er hvad du så skal gøre

AALBORG:Corona-krisen får nu også betydning for, hvilket affaldscontainere, der bliver tømt ude ved borgerne i Aalborg Kommune.

Renovationen tømmer ikke 2-delte containere til pap/papir og plas/metal hos enfamiliehuse, ligesom man ikke henter haveaffald og har lukket ned for afhentning af stort affald.

Der hentes stadig restaffald over hele kommunen, og i byen vil containere med papir/metal stadig afhentes, hvilket konkret vil sige, at de nedgravede containere samt de store 660 liters containere på hjul tømmes.

- Det er ud fra forventningen om, at man udenfor byen formentlig har plads nok til at opbevare affaldsfraktionerne, og i byen hvor folk bor mere tæt, er det ikke sikkert, at der er plads, derfor bibeholder vi den afhentning, siger miljø- og energirådmand Lasse P. N. Olsen (EL).

Til de husstande, der ikke får hentet det sorterede affald som pap og metal, anbefaler kommunen, at borgerne kan sortere henholdsvis plast/metal og pap/papir i klare poser, når det enkelte rum i containeren er fyldt. Kommunen understreger, at affaldet ikke skal blandes, så det fortsat kan sorteres på sorteringsanlægget.

- Vi vil gerne, at borgerne fortsætter med at sortere, og det er jo en usædvanlig situation. Derfor håber vi også på, at borgerne vil være lidt tålmodige. Vi skal nok få det afhentet i sorterede fraktioner, men vi gør det ikke lige nu i de områder, som ligger udenfor byen, siger rådmanden.

Poserne skal bindes med knude og må max veje 15 kg. Poserne skal i øvrigt sættes ud sammen med containeren, når der igen indsamles plast/metal og pap/papir.

Dagrenovation

Ifølge rådmanden har renovationen også overvejet om man skulle sætte indsamlingen af restaffald i bero i en periode.

- Vi har overvejet det, men hvis restaffaldet hober sig op, kan det være attraktivt for rotter, og vi ved fra andre sygdomme, at hvis rotterne har gode forhold, så er der en anden type smittefare.

Desuden har man lyttet til anbefalingerne fra Kommunernes Landsforening.

- De siger, at afhentning af dagrenovation er en af de funktioner, som vi skal holde gang i.