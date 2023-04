Renoveringsdrømme? Nu kan du få fingrene i en gammel kirke

AALBORG:Går du med en renoveringsdrøm a la "Linde på Langeland" i maven, så har du lige nu muligheden for at få fingrene i en gammel kirke lige udenfor Aalborg.

I Gandrup - cirka 20 minutter øst for Aalborg - er den gamle kirke på Borgergade 72 nemlig sat til salg hos Mæglerhuset.

Huset er bygget i 1920 og sammen med et fint kirkerum får du sammenlagt 355 kvadratmeter at boltre dig på.

I øjeblikket er det kun førstesalen på 67 m2, der er indrettet til bolig, mens resten er registreret som erhverv.

Men går du med drømmen om at indrette et hus til en storfamilie eller flere generationer, kan man søge om at få ændret hele ejendommen til beboelse.

Indvendige detaljer afslører, at det er en gammel kirke, der er til salg på Borgergade 72 i Gandrup. Blandt andet den smukke dør. Mæglerhuset

I salgsannoncen fremhæver ejendomsmægleren de detaljer, man finder udvendigt på bygningen, hvor man virkelig får fornemmelsen af at have med en kirke at gøre:

- Udvendigt ses bygningsmæssige detaljer i den solide murstensejendom, der sjældent bygges tilsvarende i dag. Her kan udpeges spillet i den imponerende murstensfacade med tilbagetrukne mursten og hvælvet murstenskifte ved døre og vinduer, samt sprossevinduer med flammet/trukket glas, som giver et markant og flot udtryk.

Var det noget med en stor gildesal med højt til loftet og smukke parketgulve i egetræ? Mæglerhuset

Der er dog ingen tvivl om, at man skal være klar på et af de helt store renoveringsprojekter, hvis man kaster sig ud i at blive kirkeejer i Gandrup.

Billederne afslører et hus, der i hvert fald indvendigt trænger til en kærlig hånd.

Man kan så til gengæld - hvis man lægger timerne og kræfterne i det - få et ganske unikt hus. For eksempel må de to gildesale siges at have potentialet til at blive ganske særlige rum med højt til loftet, som nærmest kun en kirke kan præstere det, høje paneler på væggene og parketgulve i egetræ.

Skulle man kaste sig ud i at blive ejer af kirken i Gandrup, bliver det naturligvis ikke en gratis omgang. Prisskiltet lyder på 1.250.000 kroner.