Reparationsiver: Nordjyderne har travlt dagen derpå

AALBORG:Selvom stormen Malik ikke blev helt så slem, som mange måske havde frygtet, gik det alligevel så hårdt ud over så mange træer, buske, hegn, postkasser og tage, at mange nordjyder bruger søndagen på at reparere de værste skader.

Derfor var der også tryk på i flere af landsdelens byggemarkeder, blandt andet i Silvan på Håndværkervej i Aalborg, hvor ekspedient Mathias Kudahl har travlt med at sælge hængsler og brædder.

- Det er for eksempel til folk, der har oplevet, at deres garagedør eller havelåge er blæst af. Og der er også nogen, som spørger efter træ til at reparere hegn og lignende, fortæller han.

Ifølge ekspedient i Silvan, Mathias Kudahl, er der blandt andet efterspørgsel på hængsler og træ. Foto: Bente Poder

Søren Bull måtte en tur i Silvan, for at hente nye ruder til drivhuset. Foto: Bente Poder

Søren Bull, som er en af de kunder, Nordjyske møder udenfor forretningen, fortæller om en forholdsvis rolig nat. I hvert fald så rolig, at han ikke vågnede, da døren til hans drivhus røg sig en tur.

- Men nu bor vi også i Scheelsmindekvarteret, der ligger lidt i læ. Men min hustru hørte det vist, selvom jeg bare sov videre, forklarer han.

Selvom det ikke blev helt så slemt, som mange frygtede, er der alligevel meget, der skal repareres efter Maliks besøg i Nordjylland. Også lyskrydset her på Humlebakken. Foto: Bente Poder

Hos trælasthandlen Davidsen på Mineralvej, havde man i lighed med andre Davidsen-butikker valgt at holde ekstraordinært åbent søndag for at kunne imødekomme kunder med brug for materialer til at reparere stormskader.

- Men det er nu ikke fordi, der har særligt meget tryk på indtil videre, fortæller trælastchef Casper Jensen.

Et væltet hegn på Mineralvej i Aalborg. Foto: Bente Poder

Han husker dog andre storme, hvor efterspørgslen har været så stor, at der var et efterslæb på varer i helt op til et halvt år bagefter. Og derfor synes han også, at det var i orden, at firmaet lørdag besluttede sig for at holde søndagsåbent.

- Kunderne har i hvert fald taget god imod det, selvom flere af dem i virkeligheden kommer for at hente noget helt andet, forklarer han.

Taget på Florin Dumitrus hus overlevede ikke mødet med Malik. Så nu er der købt ny tagplader til at reparere med. Foto: Bente Poder

Florin Dumitru er taget til Bauhaus i City Syd for at handle. Taget på hans hus ser nemlig ikke pænt ud efter mødet med Malik.

- Jeg købte huset sidste år, og jeg vidste godt, at taget var gammelt. Men jeg regner ikke med at skulle skifte det før om et par år, så nu har jeg købt de tagplader, der skal til for at reparere det indtil da, fortæller han.

Bauhaus havde også selv en del skader at se til dagen derpå. Foto: Bente Poder

Foto: Bente Poder

Ifølge Florin skal han dog ikke op at kravle på taget, inden blæsten har lagt sig helt.

- Det tror jeg er bedst, for jeg har jo heller ikke fået megen søvn i nat, tilføjer han.

Stormskader ved Bauhaus i Skalborg. Foto: Bente Poder