Beredskabet tilkaldt: Kvinde fik hånden i klemme

AALBORG:Nordjyllands Politi måtte lørdag middag assistere, da en kvindelig medarbejder kom galt afsted, da hun var ved at forberede nudler i restaurant Sanwe Ramen på Vesterbro.

Beredskabet blev kaldt ud til uheldet klokken 12.16

Ifølge indsatsleder Nils Eltzholtz fra Nordjyllands Beredskab havde kvinden fået hånden i klemme i en maskine, der bliver brugt, når der fremstilles nudler.

- Det er en maskine med to ruller, som trykker dejen flad, og den lader sig ikke sådan lige "spole tilbage", fortæller indsatslederen, som oplyser, at personale på restauranten i første omgang selv forsøgte at få maskinen skilt ad.

- Det lod sig dog ikke lige gøre, så vi måtte assistere med at få kvinden fri, fortæller Nils Eltzholtz.

Han fortæller, at kvinden fik tre-fire fingre klemt i nudel-maskinen. Hun blev efterfølgende kørt til behandling på Aalborg Universitetshospital.

På grund af uheldet åbner restauranten ikke for gæster i aften, men man forventer at være klar til at tage imod spisende igen søndag, skriver Sanwe Ramen på Facebook.