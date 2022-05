Restaurant ramte bunden med første ret - og derfra...

Frustration i havnebyen: - Man kan få robotter til at slå græs, men man kan ikke få en fucking bom til at gå ned?! Borgerne i Hirtshals er utrygge ved en jernbaneoverskæring i byen, hvor bommene ikke altid virker - ikke mindst i lyset af, at der skete en voldsom ulykke på overskæringen for mindre end et år siden. Læs Banedanmarks svar på kritikken her