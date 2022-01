Restaurantguide: Her holder de åbent

Januar plejer at være en måned, hvor restauranterne lige tager en puster og holder lidt ferie oven på et par hektiske måneder op til jul.

En uges til 14 dages ferie er ikke unormalt i begyndelsen af januar. Men der er stadig masser af muligheder for at komme ud at spise - især i weekenderne.

På Restaurant Alimentum er der allerede godt booket i weekenderne, og de åbner efter en kort juleferie allerede onsdag.

- Vi holder åbent, fordi ordrebogen er fuld i weekenderne, og hverdagene er godt på vej. Vi har restaurant for at have gæster, lyder det fra Simon Kvist-Bjerre, der er medejer af restauranten.

Listen herunder er ikke fyldestgørende og vil blive opdateret løbende, indtil restriktionerne er udfaset. Men husk på, at restauranterne passer på sine gæster.

1. Alimentum

Holder åbent onsdag til lørdag.

2. Rositas

Åbent fredag og lørdag.

3. Struktur

Hver dag som vi plejer.

4. Smaek

Åbent fredag og lørdag.

5. Dejavu

Åbent fredag og lørdag.

6. Latur

Hver dag som vi plejer. Søndag lukket.

7. Applaus

Åbent fredag og lørdag.

8. Textur

Madanmeldelse fra Restaurant Textur. Foto: Nicolas Cho Meier

Hver dag som vi plejer. Søndag lukket.

9. Nam

Åbent i weekenden

9. Himmerriget

Åbent alle dage undtagen søndag og mandag.

10. Lilleheden

Åbent i cafeen

****