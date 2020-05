Restauratører: Fedt med god tid til at åbne

Der mangler nogle retningslinjer for, hvordan åbningen af restauranter skal foregå, men at give en frist til åbning 18. maj er godt. Det er restauratørerne enige om.

Hos Penny Lane havde indehaver Jonas Hütcher Hejlsen frygtet kun at have få dage til at gøre alt klart.

- Et eller andet sted havde vi da håbet på åbning i næste uge, men vi ville reelt ikke kunne åbne før onsdag eller torsdag, for vi regnede reelt ikke med at få varer allerede mandag, siger han.

På SanGiovanni er Mikele Volpi også glad for den ekstra uge til at kalde folk ind.

- Dejligt at vi får lidt mere tid til at forberede åbningen, som vi har bedt om, selv om alle troede, vi skulle åbne mandag. Nu bliver det interessant at se dybere ind i de restriktioner, der så følger med. Vi er spændte på, om det er til at arbejde med, siger Mikele Volpi, der også er næstformand i brancheorganisationen Danmarks Restauranter og Cafeer.

Han har i øvrigt støttet regeringens tiltag under krisen og respekteret restriktionerne. Det vil han fortsat have som fokus.

- Vi vil ikke stå i vejen for det sundhedsfaglige - det har vi hele tiden meldt ud. Gæsterne skal kunne føle sig trygge ved at gå ud og spise, og vi ikke ville forcere en åbning, siger han og glæder sig til at høre, hvordan åbningen så skal foregå.

- Det bliver interessant at nærlæse de restriktioner, som statsministeren kort kom ind på med blandt andet afstand til hinanden, antal af gæster og ikke mindst tiden, vi må være på en restaurant. Det vil for nogle sikkert kunne være problematisk at kunne åbne med en meget reduceret kapacitet, men for andre vil det godt kunne lade sig gøre. Vi har hele tiden støttet en ordning hvor den enkelte kunne vælge, om det var økonomisk og sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne op med restriktioner. I så fald det ikke var, at denne så kunne forblive på hjælpepakker indtil restriktionerne ville blive lempet, siger Mikele Volpi.

På Penny Lane kommer der nu gang i forberedelserne.

- Nu kan vi briefe vores ansatte, der er klar i startblokken til at komme i gang. Vi har fået ekstra tid til at bestille varer og bruge næste uge på at gøre et fuldt menukort til mandag den 18. maj. Det har været økonomisk træls, men nu håber jeg, at mine søvnløse nætter er forbi, siger Jonas Hütcher Hejlsen.