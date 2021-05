Restauratører tror ikke, nedlukning er svaret

AALBORG:Selvom de unges adfærd i Jomfru Ane Gade får en stor del af skylden for udviklingen i antallet af coronatilfælde i Aalborg Kommune, tror restauratørene i den berømte partygade ikke, at en nedlukning er vejen frem.

- Vi vil meget gerne bidrage til en god udvikling, men jeg tror ikke, at en nedlukning vil ændre smittetrykket. For de unge vil holde fest, og kan de ikke gøre det her hos os, gør de bare hjemme hos dem selv, hvor der ikke er de samme strenge krav om mundbind, afstand og lignende, siger netværks- og kommunikationschef i Rekom, Kristoffer Hjort Storm.

Han efterlyser evidens for, at stigningen i antallet af smittede i Aalborg, skyldes de unges adfærd i Jomfru Ane Gade. For når restaurationerne i gaden lukker kl. 23, fortsætter de fleste festen i privat regi, og der har Rekoms restauranter ingen indflydelse på, hvordan de opfører sig.

- Vi har stor sympati for historisk museum og alle de andre, der lige er blevet lukket ned. Men vi gør virkelig meget for, at det foregår på forsvarlig vis her i gaden. Og vi tager gerne et endnu større ansvar, hvis man vil lade folk blive hos os i længere tid, end det er tilfældet i dag, påpeger Kristoffer Hjort Storm.

Pt. er der som bekendt to sogne i det centrale Aalborg, der er lukket ned, og det frustrerer blandt andre borgmester Thomas Kastrup Larsen (S) samt folketingsmedlem Preben Bang Henriksen (V), der vil have sundshedsminister Magnus Heunike (S) til at svare på, om det kan lade sig gøre at lukke Jomfru Ane Gade midlertidigt.

Et forslag, om alle skal fremvise coronapas ved indgangen til gaden, er allerede blevet afvist af politiet, og derfor har Rekom heller ikke drøftet det.

- Vi har så mange restriktioner, og der skal ikke være nogen tvivl om, at vi gerne vil medvirke til at nedbringe smitten. Men vi tror ikke en nedlukning, er den rigtigevej at gå, siger Kristoffer Hjort Storm, er også er byrådsmedlem for DF i Aalborg Kommune.