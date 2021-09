Restriktioner væk: Mere arbejde til politiet

AALBORG/HJØRRING:10. september ophørte alle restriktioner i forbindelse med coronapandemien, og allerede natten til 11. september - altså i dag - vendte nogle af de opgaver, som politiet har været foruden i halvandet år, tilbage til paletten af arbejdsopgaver sådan en almindelig nat mellem en fredag og en lørdag.

- Vi har et par anholdte, der sover den ud i detentionen. En enkelt yngre mand fordi han ikke kunne opføre sig ordentlig under et besøg i Jomfru Ane Gade, og en anden, der råbte skældsord efter politiet i forbindelse med noget uorden på Søndergade i Hjørring, fortæller vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.

Den unge mand råbte blandt andet "fucking pansersvin" og andre ukvemsord efter betjentene, men så blev han anholdt og har måttet opholde sig i detentionen natten over.

- Ja det er da den slags opgaver, vi har været forskånet for i omkring halvandet år. De er tilbage igen med den totale genåbning af samfundet uden restriktioner. Og det kræver da noget arbejde. Men når det så er sagt, så er et par fulderikker og anholdte i detentionen ikke så galt. Det er faktisk en forholdsvis fredelig weekendnat, konstaterer vagtchefen.

De to yngre mænd, der begge var en del berusede, bliver løsladt op ad formiddagen, når de har sover deres rus ud og er blevet afhørt til de sager, der kommer mod dem efterfølgende.