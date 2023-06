Retsmediciner: Bedste bud på dødsårsag er kvælning

AALBORG:Et centralt spørgsmål i retssagen om drabet på Mia Skadhauge Stevn er, hvordan den 22-årige kvinde døde. Det er der dog ikke nogen endegyldig konklusion på - men det bedste bud på en dødsårsag er kvælning.

Buddet på en dødsårsag kommer fra en af de fremmeste retsmedicinere i Danmark Asser Hedegård Thomsen, der er ansat ved Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet, og som selv var med til blandt andet at undersøge findestederne for ligdelene af den unge kvinde nær Pindbakvej i Dronninglund Storskov.

Sammen med en række andre såkaldte fagvidner var retsmedicineren indkaldt som vidne på dag 4 i retssagen.

Her er en 37-årig mand tiltalt for at have voldtaget, dræbt og parteret den 22-årige kvinde, der forsvandt efter en bytur natten til 6. februar 2022. Han nægter sig skyldig i de to anklagepunkter, men erkender usømmelig omgang med lig.

En central del af retsmedicinerens forklaring var den tilstand, som liget af Mia Skadhauge Stevn blev fundet i. For det er årsagen til, at retsmedicineren ikke har været i stand til at fastslå dødsårsagen med sikkerhed.

- Med den tilstand, som vi fandt ligdelene i, så er det ikke muligt at give sikker dødsårsag, understregede han flere gange under den timelange forklaring, som retsmedicineren afgav ved Retten i Aalborg.

- Men jeg har ikke et andet bud på en dødsårsag, fastslog han.

Vi går ikke nærmere i detaljerne i forklaringen, men gengiver kun de enkelte detaljer, der er nødvendige for at forstå beviserne.

Blandt andet at en af årsagerne til, at retsmedicineren ikke kan fastslå kvælning med sikkerhed, er, at det ikke har været muligt at undersøge den afdøde kvindes hals. En del af halsen er nemlig ikke blevet fundet blandt ligdelene. Derudover har liget også været udsat for kemi, som har vanskeliggjort undersøgelserne, forklarede retsmedicineren.

Men i sin forklaring forklarede Asser Hedegård Thomsen, at han ved undersøgelse af en del af kvindens strube i et mikroskop havde fundet en mulig blødning i vævet nær strubeskelettet og tungebenet.

Han understregede dog igen, at ligets tilstand gjorde det umuligt at fastslå, om der var tale om blødninger.

Afviste den tiltaltes forklaring

Retsmedicineren kunne altså kun sige, at dødsårsagen sandsynligvis er kvælning. På samme måde afviste han, at Mia Skadhauge Stevn var død på den måde, som den 37-årige tidligere har forklaret.

Den 37-åriges forklaring om, at Mia skulle være faldet og hendes hoved rykket bagover ved, at hendes taske hang fast i noget kvas, blev herefter gennemgået af anklager Mette Bendix, men den forklaring fik ikke Asser Hedegård Thomsen til at ændre holdning til den mest sandsynlige årsag.

- Når man kigger på enkeltelementerne undrer jeg mig over, at en meget kort rem kan komme til at sidde fast i noget fra almindelig højde. Hvad skulle den sidde fast i? Men det er vildt svært for mig at forholde mig til noget, som jeg ikke kan se i virkeligheden. Sandsynligheden for at en så kort rem skulle sidde fast i noget, som skulle være kommet imellem halsen og remmen. Jeg forstår det simpelthen ikke, sagde Asser Hedegård Thomsen.

Mette Bendix spurgte derefter, om den 37-åriges forklaring var usandsynlig.

- Helt sikkert, lød det prompte svar.

Det begrundede han med de tre stadier i kvælning. Vejrtrækningsfasen, hvor et offer gisper kraftigt og hurtigt, en krampefase, hvor ben og arme ryster. Og en tredje fase er manglende vejrtrækning - og det ville ifølge retsmedicineren tage i alt fire til fem minutter, og et eller andet sted i faserne vil der opstå hjertestop.

- Jeg kan simpelthen ikke få det til at hænge sammen, sagde retsmedicineren.

Høj alkoholpromille

Den 37-åriges forsvarer Mette Grith Stage spurgte retsmedicineren, om det havde betydning for hans vurdering af sagen, at han ikke kunne få den tiltaltes forklaring til at hænge sammen, og forsvareren bad ham endnu engang bekræfte, at det ikke var muligt at fastslå det eksakte dødstidspunkt eller den eksakte dødsårsag.

- Ja, det er jo det, vi skriver, lød svaret fra Asser Hedegård Thomsen.

Retskemikerne har fastslået, at Mia havde en promille på 1,78, da hun afgik ved døden.

- På den video fra Jomfru Ane Gade fremstår hun som beruset, tænker jeg, når jeg ser på de sidste minutter fra hendes færden i gaden, sagde Asser Hedegård Thomsen, der ikke var overrasket over den promille, som retskemikerne var kommet frem til.

Udover retsmedicineren blev der ført en række fagvidner - herunder en hundefører, to kriminalteknikere, en sportekniker og en ekspert fra Connected Cars, det firma, der ved en fejl havde logget den 37-åriges GPS og derfor kunne give et meget præcist billede af den 37-åriges færden, fra han samlede Mia op på Vesterbro 6. februar klokken 06.09, til han endte på sin bopæl i Flauenskjold med liget af Mia i bagagerummet.

Retssagen fortsætter med forklaring fra en række såkaldte karaktervidner. Det drejer sig bl.a. om en tidligere kæreste, en kammerat og andre tidligere bekendte.

Forsvarer Mette Grith Stage udelukkede ikke, at hun ville indkalde ekstra vidner efter tirsdagens retsmøde. Foto: Lars Pauli

I den sammenhæng udelukkede forsvarer Mette Grith Stage i øvrigt ikke, at hun kunne finde på at indkalde ekstra vidner til fordel for sin klient, hvis hun fandt det nødvendigt.