Retssag måtte gå om: Narkobilist igen dømt for uagtsomt manddrab

AALBORG:En 34-årig mand er igen blevet dømt for uagtsomt manddrab, da han med narko i blodet kørte frontalt ind i en anden bil på Egensevej 14. juli. En 56-årig kvinde blev dræbt i ulykken.

Manden blev ellers i september idømt et år og fire måneders fængsel ved Retten i Aalborg i samme sag, men den dom kunne ikke stå ved magt på grund af en procedurefejl.

Det viste sig nemlig efterfølgende, at den dommer, der var med til at dømme manden, også havde været dommer ved en fristforlængelse i forbindelse med mandens varetægtsfængsling.

Og retsplejeloven er klar på det område: En dommer kan ikke både være med til at varetægtsfængsle en mistænkt og senere behandle straffesagen mod samme person.

Det var den pågældende dommer, der selv opdagede fejlen efter første dom, og derfor måtte den 34-årige igen for Retten i Aalborg mandag med en ny dommer i spidsen.

Resultatet blev dog næsten det sammen.

Manden blev også idømt et år og fire måneders fængsel, men denne gang fik han samtidig frakendt kørekortet i yderligere seks måneder, så han nu er frakendt kortet i tre et halvt år, oplyser anklager Eva Madsen.

Den 34-årige er dømt for at have været påvirket af kokain, da han kom kørende ad Egensevej med sine to sønner og en hund i bilen.

Kl. 14.08 gik det galt ved Mou. Den 34 årige kom over i den modsatte kørebane, hvor han kørte frontalt ind i en anden bil, der blev ført af den 56-årige kvinde.

Den 34-årige narkobilist og hans to sønner slap fra ulykken uden store skader.

Under den første retssag erkendte den 34-årige, at han havde taget kokain aftenen før ulykken i forbindelse med en fest, men også at han ikke troede, han var påvirket.

I stedet forklarede han, at ulykken skete, fordi han var uopmærksom i et splitsekund.

Han valgte at modtage dommen.