Revisionsselskabs omsætning er steget

Nordjylland: Det nordjyske revisionsselskab Beierholm har mandag fremlagt et årsregnskab, der viser, at væksten er stor i virksomheden, der har hovedsæde i Aalborg.

Selskabets omsætning er steget med 49 procent fra 542 millioner kroner til 806 millioner kroner som følge af fusioner med virksomhederne RSM Plus, AP Statsautoriserede Revisorer og Erik Munk.

De tre virksomheder er blot få af de virksomheder, Beierholm har opkøbt eller fusioneret med.

I de seneste fem år har virksomheden foretaget 30 opkøb og fusioner.

- De sammenlægninger, vi har foretaget, er årsagen til den store vækst, vi har oplevet. Den store vækst kan vi nok ikke lave hvert eneste år, siger Kenneth Jensen, der er administrerende direktør og statsautoriseret revisor ved Beierholm.

Trods den store stigning i omsætningen træder virksomheden ud af regnskabsåret med et overskud, der kun lyder på 848.000 kroner. Det skyldes, at virksomheden er partnerejet, fortæller Kenneth Jensen.

- Det vil altid være sådan, at i en partnerejet virksomhed vil overskuddet altid ligge omkring nul, og det skyldes jo, at vi udlodder overskuddet til partnerne i virksomheden, siger direktøren.

Ifølge ham er fusionerne vigtige for Beierholm, da de er med til at sikre, at man er rustet til den digitale nutid.

- Det vigtigste er de krav, samfundet stiller, og hvis vi ikke vokser, ville vi ikke have råd til at investere i de digitale løsninger, man har i fremtiden, siger Kenneth Jensen.