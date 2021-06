Ujævne fliser sendte Rikke til jorden to gange - men de ligger der endnu

AALBORG:- Jeg synes, det er rimelig farligt. Jeg skal koncentrere mig max når jeg går herovre.

Gåturene med førerhunden Liva, er langt fra den afslappende og hyggelige oplevelse, det burde være for 35-årige Rikke Hovmand.

Hun er blind og derfor afhængig af sin førerhund. Men når hun skal lufte den på græsarealet tæt på lejligheden, er det forbundet med en vis risiko. For fliserne ligger så skævt, at det kan være svært at gå der, selv med blindestok.

- Jeg kan ikke bare gå og slappe af og tænke på noget andet. Selv når jeg koncentrerer mig, kan min stok gå forbi en kant, som jeg kan risikere at falde over. Så jeg synes, det er farligt

Fliserne er mest ujævne ud for træerne, der står langs stien. Det er formentlig rødderne, der har skubbet fliserne ujævne. Foto: Thomas Lee Christensen

Gener år efter fald

Selvom Rikke normalt ikke går og falder, har de ujævne fliser allerede kostet hende to alvorlige fald. Første gang var i maj sidste år, hvor faldet betød, Rikke fik en alvorlig skade på sin akillessene, hun stadig kæmper med i dag. Skaden betyder, hun stadig ikke kan gå længere ture.

I dag får hun derfor dagligt hjælp fra kommunen til de længere lufte-ture med førerhunden, og her mere end et år efter første fald får hun stadig behandling for smerterne i foden.

I fredags gik det galt igen, denne gang dog kun med overfladiske skader som en større hudafskrabning og blodansamling.

Men det ujævne terræn og tidligere styrt påvirker Rikkes måde at gå tur med hunden. Før var hun ikke bange for at falde på sine ture, men det er hun nu.

- Jeg er blevet meget utryg for at gå, fordi jeg er bange for at falde, når jeg er ude alene.

Rikke og kæresten Brian gentagne gange kontaktet kommunen det seneste år. Men fliserne ligger stadig ujævnt i parken. Og det næst-nærmeste areal med græs ligger for langt væk, til Rikke selv kan gå derhen med hunden.

Når Rikke og førerhunden Liva går tur i den lille park er det for at Liva kan blive luftet frit uden snor. Rikke skal derfor navigere rundt kun med sin blindestok. Foto: Thomas Lee Christensen

Kommunen har spærret af

Hos Aalborg Kommune fortæller stadsgartneren, Kirsten Lund Andersen, at kommunen tirsdag er taget over for at se fliserne med egne øjne. Dels for at vurdere, hvorvidt fliserne er i så dårlig en forfatning, at de skal laves, og dels om det er kommunens ansvar at lave fliserne.

Tirsdag eftermiddag, da Nordjyske var forbi, havde kommunens medarbejdere netop spærret af for den værste del af fliserne.

Selvom kommunen har sat afspærring op, kan den være svær at fornemme, når man er blind, fortæller Rikke Hovmand. Foto: Thomas Lee Christensen

Kan du forstå, hvis Rikke synes, det er lidt sent i processen, der bliver fulgt op på det?

- Bestemt. Men jeg har ikke haft mulighed for at tale med den medarbejder, der har haft sagen. Så derfor tager vi bare derover med det samme. Det er ikke fordi pressen nu er på, men fordi jeg ikke har mulighed for at følge op på sagen med den konkrete medarbejder, forklarer stadsgartneren.

Rikke Hovmand køber dog ikke forklaringen om, at pressens fokus ikke har haft nogen betydning for sagen.

- Vi har kontaktet kommunen flere gange om det her problem. Jeg synes, det er for dårligt, man er nødt til at gå til medierne, før de tager en alvorligt.

Selvom kommunen nu har afspærret rundt om de værste fliser, ligger resten af fliserne i den lille park også mere eller mindre ujævnt. Foto: Thomas Lee Christensen

Selv hvis kommunen skulle vælge at skifte de fliser, der nu er spærret af i den ene ende af parken, så er det ikke nok ifølge Rikke. Alle fliserne i parken bør skiftes.

- Det er alle fliserne, der skal laves. Det er her, det er værst, men der er også dumme fliser de andre steder.