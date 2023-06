Rikke så butiksdøden i øjnene: Nu er der grund til at juble

- Jeg er overlykkelig. For nu kan jeg beholde mit apotek.

Sådan siger apoteker Rikke Holm Løvaas efter at have fået beskeden om, at politikerne i by- og landskabsudvalget nu dropper planerne om en storstilet renovering af Nørresundby Torv.

Den plan ville - siger Rikke Holm Løvaas - have tvunget apoteket til at lukke.

For kommunen var klar til at bruge knap 28 millioner kroner på at forskønne torvet, men i planerne om et smukkere og grønnere torv var der ikke længere plads til p-pladser.

Samtidig ville det blive betydeligt mere bøvlet i det hele taget at køre ind til torvet.

- 85 procent af vores kunder kommer i bil, og uden dem havde jeg intet alternativ til at forsøge at sælge bygningen, siger Rikke Holm.

De manglende p-pladser ville ikke kun være et problem for apoteket, men for alle butiksejere på og omkring torvet.

Derfor er der stor lettelse over, at planerne nu er taget af bordet.

- Det er fantastisk, at de endelig lytter til os. I lang tid var det som om, at de ikke ville høre på os, og slet ikke have nogen forståelse af, hvad det vil sige, at være selvstændig erhvervsdrivende. Først da vi gik direkte til rådmanden, skete der noget, siger Casper Paulsen, der er medindehaver af Slagter Carlsen.

Butiksejerne har nemlig følt sit ganske oversete i den kommunale planlægning.

- Første gang, jeg hørte om projektet, var da der kom besked i min e-boks om, at det nu var bestemt, at torvet skulle renoveres. Anden gang var da der kom en brochure om, hvordan det ville komme til at se ud. Vi tog kontakt til forvaltningen, men det kom der ikke meget ud af. Den proces kunne godt være kørt bedre, konstaterer Rikke Holm.

Helt droppet er forskønnelsen af torvet dog ikke - men denne gang inden for de eksisterende rammer for veje og parkeringspladser. En planlagt skolevej gennemføres også, men den kommer til at gå udenom torvet.

By- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V) betegner det som "en ærgerlig sag". For intentionerne var efter hans mening rigtig gode.

Selvom planerne nu er droppet kommer der alligevel en betragtelig regning.

Aalborg Kommune har gennemført en arkitektkonkurrence, fundet et vinderforslag, og har allerede brugt 4,5 mio. kr. på projektet.

- Det er et ærgerligt spild af skatteborgernes penge. Det kunne være undgået, hvis de havde hørt på os før de begyndte, siger Rikke Holm Løvaas.